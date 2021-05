17 Millionen unfallfreie Arbeitsstunden

von Zwick am 12. Mai, 2021

In rund vier Jahren erbrachten die Kollegen der Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH mehr als 17 Millionen Arbeitsstunden ohne meldepflichtigen Unfall mit Ausfallzeit – ein Meilenstein.

„Bei Bilfinger leben wir den täglichen Einsatz für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz. Das zahlt sich aus, mit einer eindrucksvollen Leistung, auf die wir sehr stolz sind“, so Niklas Wiegand, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH und verantwortlich für das Engineering- und Instandhaltungsgeschäft in Deutschland. „Für unsere Kunden bedeutet das: Bilfinger als Partner bietet nicht nur integrierte und ganzheitliche Serviceleistungen entlang des gesamten Lebenszyklus industrieller Anlagen an, sondern überzeugt auch mit höchsten Standards bei der Arbeitssicherheit.“

Um diese Standards zu erreichen und zu halten, setzt das Unternehmen vielfältige Maßnahmen um, wie Safety Kampagnen oder veranstaltet regelmäßige Sicherheits- und Gesundheitsschutztage. Die Einführung von noch sichereren Werkzeugen, wie Schlagschlüssel in Verbindung mit Fingerschützern, vermeidet Finger- und Handverletzungen.

Selbstsichernde Schlagschlüssel, Führungsstangen für hängende Lasten, Protektoren-Handschuhe und Schlagwerkzeuge mit integriertem Handschutz tragen ebenfalls zur Arbeitssicherheit bei.

Mit der HSEQ App hat Bilfinger zudem eine mobile Lösung für Smartphones und Tablets entwickelt: Im täglichen Einsatz auf der Kundenanlage dokumentieren die Mitarbeiter damit unter anderem Unfallmeldungen, Beinaheunfälle, Sicherheitsbegehungen und LMRA´s (Last Minute Risk Analysis), wodurch mögliche Risiken schnell erkannt und behoben werden können.

Zusätzlich zu den internen Lösungen bietet Bilfinger seinen Kunden beratende Leistungen und Services, um auch ihre Arbeitssicherheit zu steigern. Bild: Bilfinger Engineering & Maintenance

