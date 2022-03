1,8 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom

Piepenbrock setzt auf die Kraft der Sonne. Die Unternehmensgruppe nahm nun ihre Photovoltaik-Anlage am Hauptsitz in Osnabrück in Betrieb. An drei Standorten werden weitere Anlagen installiert. Zusammen werden sie etwa 1,8 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen.

Die Anlage in Osnabrück wurde nun gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Katharina Pötter eingeweiht. „Wir möchten unsere Energieversorgung nachhaltig aufstellen. Deshalb haben wir uns entschieden, großflächig in Photovoltaik-Technik zu investieren“, sagt Olaf Piepenbrock, geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Unternehmensgruppe.

Osnabrücks Oberbürgermeisterin Pötter hofft auf zahlreiche Nachahmer: „Viele Unternehmen haben oft große Dachflächen, die für PV-Anlagen ideal sind. Allein auf unseren städtischen Gebäuden befinden sich inzwischen 26 kommunale Anlagen. Ich bin froh, dass auch das Unternehmen Piepenbrock dieses Potenzial ausschöpft, und wünsche mir, dass noch viele weitere Unternehmen denselben Weg gehen werden.“

Alle Module summiert werden eine Maximal-Leistung von 2,17 Megawatt erreichen. Den hergestellten Strom nutzen Piepenbrock und seine Tochterunternehmen hauptsächlich für den eigenen Bedarf. Überschüsse werden in das öffentliche Netz eingespeist.

Links:

www.piepenbrock.de

Strom aus eigener Herstellung gibt es zukünftig an vier Standorten der Unternehmensgruppe: Am Hauptsitz in Osnabrück sowie an den Stammsitzen der Industrietöchter LoeschPack, Hastamat und Planol in Altendorf, Lahnau und Hanau. Dort wurden in den letzten Wochen Photovoltaik-Module und die dazugehörige Steuerungstechnik installiert. Bild: Piepenbrock

Artikel per E-Mail versenden