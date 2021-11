20 Prozent mehr Licht

Neue Leuchten für Deckenstrahlplatten: „Die Lichtleistung der LED-Leuchten haben wir um 20 Prozent gesteigert“, berichtet Geschäftsführer Ralph Müller. „Pro Set mit vier Elementen werden jetzt 11.200 Lumen statt bisher 9.000 erreicht.“

Die neue LED-Leuchten können jetzt in Installationshöhen von bis zu acht Metern an den Deckenstrahlplatten aus dem Baukastensystem KSP to go eingesetzt werden.

Außerdem liefert die RMBH GmbH zukünftig Material, um die Leuchten bei einer Schrägmontage der Platten problemlos zu befestigen. Außerdem bemerkenswert: Preiswerter werden die Sets auch.

Links:

www.ksp2go.com

Die Lichtfarbe von 5.000 K (neutralweiß) bietet eine angenehme Helligkeit und gute Kontraste. Durch die mattierte Abdeckung sind die Leuchten blendfrei. Bild: RMBH

