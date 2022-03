23 Hersteller, 230 Maschinen, ein Akkusystem

von Zwick am 16. März, 2022

„Für größtmögliche Flexibilität sorgt das bei vielen Herstellern gängige Prinzip, einen Akku für alle Werkzeuge innerhalb der gleichen Spannungsklasse verwenden zu können“, erklärt Michael Schlagenhaufer, Senior Director Product & Supply Strategy bei Conrad Electronic. Metabo geht sogar noch einen Schritt weiter …

Das Cordless Alliance System (CAS) ist ein Zusammenschluss mehrerer Elektrowerkzeug-Marken. Dank der Möglichkeit zur Vielfachnutzung vorhandener Akkus punktet das System mit einem hohen Grad an Wirtschaftlichkeit: Aktuell können Ladegeräte und Akkupacks von 23 Herstellern für über 230 Maschinen kombiniert werden.

Insbesondere leistungsfähige 18-Volt-Akkusysteme sorgen dafür, dass die Geräte jederzeit und überall einsatzbereit sind. Der Akku Multimaster AMM 500 Plus Top von Fein beispielsweise ist ein solcher Alleskönner. Fürs Sägen in Holz und Metall oder Schleifarbeiten ist das Multifunktionswerkzeug mit rund 100 Zubehören kompatibel und hat bereits beim Kauf eine Vielzahl an Säge- und Schleifblättern sowie Spachtel und Raspel im Lieferumfang enthalten.

Die leistungsstarke Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S von Bosch sorgt mit ihrer schmalen Stabform für optimale Kontrolle selbst bei Schnitten von unten und erleichtert mit 23 mm Hubhöhe das professionelle Bearbeiten von Rund- und Querschnitten in Massivholz, Spanplatten und Holverbundwerkstoffen.

Und die SB 18 L von Metabo ist eine kraftvolle und kompakte Schlagbohrmaschine mit kurzer Bauform, die im praktischen Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren und Schrauben geliefert wird.

Links:

www.conrad.de/de/guides/werkzeug/industrie

Die Conrad Sourcing Platform hat für jeden Arbeitsschritt in der Fertigung und auf der Baustelle das passende Werkzeug. Bild: romankosolapov – stock.adobe.com

Artikel per E-Mail versenden