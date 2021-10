3M auf der A+A 2021

Die gesamte Bandbreite an Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für unterschiedlichste Anwendungssituationen zeigt 3M ab morgen und bis zum 29. Oktober auf der internationalen Arbeitsschutzmesse A+A in Düsseldorf.

Zu den Highlights am Messestand zählt die 3M Secure Click HF-800 Halbmaskenserie, die einen zuverlässigen Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln im Industrieumfeld bietet. Das laut Hersteller weltweit erst 4-fach-Luftstrom-Filtersystem sorgt für hohen Komfort sowie ein komfortables und leichtes Atmen unter verschiedensten Arbeitsbedingungen. Zudem ermöglicht das Secure Click Filtersystem eine einfache, besonders intuitive Handhabung der Filterverbindung.

Vom Erfinder der Automatikschweißmaske kommt außerdem eine weitere Neuheit: die erste gebogene Blendschutzkassette. Speziell für das WIG-Schweißen entwickelt, bietet 3M Speedglas G5-02 ein großes Sichtfeld in einer besonders schlanken Maske.

Gehörschutz und Kommunikation in einem

Das 3M Peltor WS Litecom Plus ist als Headset für den täglichen Einsatz konzipiert. Die aktive, pegelabhängige Filterung der Umgebungsgeräusche sorgt für einen wirksamen Gehörschutz, ermöglicht gleichzeitig das Hören etwa von Alarmtönen oder unerwarteten Geräuschen. Die Bluetooth-Version lässt sich zudem mit einem Mobiltelefon oder anderen Bluetooth-Audiogeräten verbinden.

Ein weiteres Highlight: Der E-A-R Flexibel Fit HA Gehörschutzstöpsel ist der weltweit erste waschbare Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel mit zwei unterschiedlichen Dämmwerten. Abhängig von der Einsetzmethode liegt der SNR bei 30 dB (einhändig) oder 35 dB (beidhändig).

Schutzbrillen mit hohem Tragekomfort

Die Schutzbrillen der Securefit 500 Serie zeichnen sich durch ihr modernes Scheibendesign in Verbindung mit winkelverstellbaren Bügeln und der Bügeldruckverteilungs-Technologie (PDT) aus, die für eine individuellere Passform sorgen.

Zur Auswahl stehen außerdem eine Vielzahl von Scheibentönungen und Scheibenbeschichtungen. So sind auch Modelle mit der Scotchgard Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung erhältlich

Der Konzern präsentiert sich in Halle 6, Stand E27. Neben der Präsentation vor Ort gibt es Corona-bedingt in diesem Jahr auch einen virtuellen Messestand. Dieser ermöglicht Interessenten, die nicht nach Düsseldorf reisen können, ein informatives Erlebnis am eigenen Computer. Bild: 3M