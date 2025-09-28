55 Millionen Euro für Logistik

Haberkorn erweitert sein Logistikzentrum in Recklinghausen und setzt dabei auf eine weitgehend automatisierte Intralogistik. Als Generalunternehmer realisiert Kardex ein Großprojekt mit Autostore-Anlage, Paletten-Hochregallager und Fördertechnik. Das Investitionsvolumen beträgt 55 Millionen Euro und ist die bislang größte Einzelinvestition der Haberkorn Gruppe.

Auf einer Erweiterungsfläche von 13.000 Quadratmetern entstehen neue Lagerbereiche, Werkstätten, Büroflächen und eine Kantine. Insgesamt investiert Haberkorn 55 Millionen Euro in den Standort.

Die erste Baustufe umfasst ein automatisiertes Kleinteilelager mit einer Autostore-Anlage auf zwei miteinander verbundenen Ebenen. Das System bietet Platz für bis zu 178.800 Behälter. Zum Einsatz kommen 97 Autostore-Roboter der neuesten Generation sowie 77 Ladestationen.

Für den Materialfluss werden sieben Carousel-Ports und 20 Conveyor-Ports installiert. Die Kommissionierung unterstützen sieben Intuitive Picking Assistants (IPA). Ergänzt wird die Anlage durch 588 Meter Behälterfördertechnik mit Vertikalumsetzern sowie Puffer- und Sequenzstrecken. Im Verpackungsbereich entstehen 21 Arbeitsplätze für Konsolidierung und Versand.

Der zweite Bauabschnitt startet im April 2027 und umfasst ein automatisches Paletten-Hochregallager mit 5.388 Stellplätzen. Herzstück sind vier Regalbediengeräte vom Typ Kardex M-Single. Hinzu kommen drei Kommissionierplätze sowie eine automatische Palettenförderanlage mit rund 200 Antrieben. Die Übergabe des zweiten Bauabschnitts ist für November 2027 vorgesehen.

Die Steuerung des Logistikzentrums erfolgt über das Warehouse-Management-System SAP EWM. Die Implementierung übernimmt der Kardex-Partner Prismat. Das System bindet unter anderem die Autostore-Anlage, die Fördertechnik und die Regalbediengeräte an.

Links:

www.kardex.com

Das österreichische Handelsunternehmen Haberkorn hat Kardex mit der Erweiterung seines Logistikzentrums in Recklinghausen beauftragt. Ziel des Projekts ist die Automatisierung des Handlings von Kleinteilen und Paletten. Die Anlage soll künftig als deutsches Zentrallager für den Bereich Arbeitsschutz dienen und das internationale Logistiknetzwerk der Haberkorn Gruppe stärken. Bild: Kardex

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