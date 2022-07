60 Jahre Leadec

Leadec feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag und spendet jeweils 6.060 Euro an sechs gemeinnützige Initiativen. Vorgeschlagen wurden sie von Mitarbeitern des Dienstleisters. Diese haben in einer 60-Tage-Challenge Kilometer – und damit Euros – für ihre Herzensprojekte gesammelt.

Im Februar 2022 waren die 20.000 Leadec-Mitarbeitenden weltweit dazu aufgerufen, ein Projekt vorzuschlagen, das ihnen besonders am Herzen liegt. Insgesamt wurden 50 Vorschläge in den Kategorien Bildung, Umwelt sowie Gesundheit und Sicherheit eingereicht, aus denen schließlich sechs Initiativen ausgewählt wurden.

Ab Mai 2022 wurde es sportlich, denn die 60-Tage-Challenge startete: Alle waren aufgerufen, Kilometer für die Projekte zu sammeln. 1 Euro spendet Leadec für jeden gelaufenen Kilometer oder für je zwei Kilometer, die mit dem Fahrrad gefahren werden. Insgesamt wurden in den 60 Tagen über 38.000 km zurückgelegt.

„Das Engagement unserer Mitarbeitenden hat sämtliche Erwartungen übertroffen. Ob 2 km von einem Spaziergang in der Mittagspause, Radtouren mit 100 km oder gemeinsame Wanderungen, bei denen auch noch Müll gesammelt wurde – dieser Teamgeist hat uns begeistert. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, an alle Projekte die maximal erreichbare Summe von 6060 Euro zu spenden“, erklärt CEO Markus Glaser-Gallion. Die folgenden Organisationen erhalten eine Spende über jeweils 6060 Euro.

Kategorie Bildung

In der Kategorie Bildung wurde zum einen das Center for Rural Education Development and Innovative Technology of India ausgewählt, das Jugendliche bei ihrer Ausbildung und Frauen bei der Gründung eines Unternehmens unterstützt.

Eine Spende bekommt auch Ecobirmingham. Diese Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, die Stadt Birmingham im UK zu einem grüneren und gesünderen Ort zum Leben zu machen.

Für die Umwelt

In der Kategorie Umwelt machten The Ocean Cleanup und Mission Erde das Rennen. The Ocean Cleanup hat das ehrgeizige Ziel, die Weltmeere von Plastik zu befreien. Dazu entfernt die Organisation Plastik aus Flüssen und Wasserstraßen, die ins Meer münden, und birgt Altlasten aus den Ozeanen.

Mission Erde möchte die einzigartige Artenvielfalt auf der Erde bewahren und Lebensräume aktiv schützen. Zu den Aktivitäten gehören die größte Baumpflanz-Aktion Mitteleuropas ebenso wie die Bergung von Geisternetzen aus dem Meer.

Für Gesundheit und Sicherheit

Die Organisation Una Nueva Esperanza im mexikanischen Puebla begleitet Kinder, die an Krebs erkrankt sind, und ihre Familien. Sie übernimmt nicht nur die Kosten für die medizinische Behandlung, sondern bietet auch Unterkünfte und psychologische Betreuung an.

Neue Hoffnung gibt auch die Have a Heart Clinic in Louisville, USA. Sie ermöglicht Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen eine kostenlose Behandlung und Vorsorge.

Links:

www.leadec-services.com

„Leadec unterstützt sechs gemeinnützige Projekte oder Organisationen, die sich für eine gute Sache einsetzen, mit jeweils 6060 Euro. Besonders wichtig war es uns, dabei auch unsere Teams weltweit einzubeziehen“, sagt Markus Glaser-Gallion, CEO von Leadec. Bild: Leadec

Artikel per E-Mail versenden