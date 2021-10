80 Jahre Tox-Dübel

von Zwick am 5. Oktober, 2021

Seit 80 Jahren steht der Name Tox für Dübeltechnik „made in Germany“. Ein Grund für das im baden-württembergischen Krauchenwies beheimatete Unternehmen zum Geburtstag Jubiläumseditionen anzubieten.

Vor allem der millionenfach produzierte rote Allzweckdübel Tri hat die Marke bei Profis und Selbermachern bekannt gemacht.

Tox produziert Kunststoffdübel ausschließlich „made in Germany“ am Standort Krauchenwies (Baden-Württemberg). Die Produkte werden weltweit in über 50 Ländern angeboten.

Mittlerweile werden 1.200 verschiedene Produkte angeboten. Mit neuen Produkten, Konzepten und Serviceleistungen geht das in dritter Generation von der Eigentümerfamilie geführte Unternehmen in das neunte Jahrzehnt seit der Gründung.

Links:

www.tox.de

Der Bestseller Tri wird in einer Runddose angeboten, zudem gibt es erstmals Dübel in einem Aufbewahrungssystem. Bild: Tox

Artikel per E-Mail versenden