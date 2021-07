Akku-Hochmomentschrauber trifft auf App

Chicago Pneumatic bringt einen Akku-Hochmomentschrauber auf den Markt, der sich mithilfe einer Smartphone-App überwachen und programmieren lässt.

Die per Smartphone-App vernetzbaren Werkzeuge der neuen CP86-Serie erzielen Drehmomente von bis zu 8.100 Newtonmetern (Nm). Damit eignen sie sich für die Instandhaltung von Windenergieanlagen ebenso wie für Arbeiten an schweren Nutz- und Schienenfahrzeugen, Landmaschinen oder Schiffen und viele andere Anwendungen.

Die Baureihe umfasst vier Modelle in drei Ausstattungsstufen. Der Kleinste ist der CP8613; er wiegt nur rund 5 kg und erreicht Drehmomente von maximal 1.300 Nm. Der stärkste, CP8681, kommt auf 8.100 Nm und bringt dabei 14 kg auf die Waage.

Zwei weitere Modelle mit maximal 2.600 und 4.100 Nm liegen dazwischen. Alle Geräte der Serie erreichen eine Präzision beim Drehmoment von ±4 % und eine gute Wiederholgenauigkeit (±3 %).

Die Drehmomente werden über Druckknöpfe unterhalb eines kleinen digitalen Bildschirms auf der Werkzeug-Rückseite eingegeben. Auf dem Display lässt sich zudem jederzeit der aktuelle Akkuzustand ablesen. Übrigens: Bei einigen Werkzeugen können die Schraub-Parameter sogar zusätzlich über die App CPLinQ vorgegeben werden.

Die App ist für Android und iOS verfügbar. Sie macht aus den Werkzeugen bis 4.100 Nm, die in den einfachsten Varianten auch ohne „Intelligenz“ erhältlich sind, vernetzte Geräte. In der mittleren Ausstattung, erkennbar am angehängten „C“ im Namen (CP86xxC), wird dann eine Überwachung der aufgebrachten Drehmomente und Drehwinkel per Smartphone möglich.

Darüber hinaus bietet die App eine Übersicht über die voreingestellten Parametersätze in einer Anwendungsbibliothek. Auch der Werkzeugstatus und die Wartungstermine lassen sich einsehen. Ferner kann der Anwender das Werkzeug via App sperren und wiederfinden.

Die Werkzeuge der CP86er Serie erreichen Drehmomente bis zu 8.100 Newtonmeter. Bild: Chicago Pneumatic

