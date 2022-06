Akustikkamera für stationäre Überwachung

Fluke Process Instruments präsentiert auf der automatica als Mitaussteller von Holland Robotics seine neue Akustikkamera SV600. Mit ihr lassen sich Luft- und Gaslecks aufspüren und visualisieren, bevor sie hohe Wartungs- und Reparaturkosten verursachen.

Mittels einer Reihe von Mikrofonen, einer Kamera und der Soundmap-Technologie erstellt die SV600 Schallbilder für die Anlagenüberwachung, Störungssuche und Qualitätskontrolle.

Die Akustikkamera lässt sich einfach in Betriebsleitsysteme integrieren und ermöglicht als fest montiertes System eine kontinuierliche Überwachung von Kompressoren, Pumpen, Rohrleitungen und anderen Geräten rund um die Uhr. Nutzerspezifische Alarme und umfassende Möglichkeiten zur Fernanalyse machen Serviceeinsätze in vielen Fällen unnötig und verbessern dadurch die Betriebssicherheit.

Tipp: Fluke bietet auch Akustikkameramodelle an, die mobil genutzt werden können. Was diese leisten, erklärt ein Podcast auf der B&I-Partnerseite https://industry-channel.com/podcasts/

Links:

Hier erfahren Sie mehr über die Kamera.

Die SV600 wurde bereits in den Roboterhund Spot von Boston Dynamics integriert und ermöglicht damit auch die Überwachung von Bereichen, die für Menschen schwer zugänglich oder potenziell gefährlich sind. Am automatica-Messestand ist die Technologie alle zwei Stunden live in Aktion zu erleben. Bild: Fluke