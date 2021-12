Alkoholfrei und antimikrobiell

von Zwick am 9. Dezember, 2021

Antimikrobielle Seifen und Händedesinfektionsmittel sind ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen zur Infektionsprävention. Die Inhaltsstoffe dieser Produkte müssen sowohl sicher als auch wirksam sein. Deshalb stellt Tork nun zwei neue Produkte vor: Eine Flüssigseife zur Händedekontamination und ein alkoholfreier Händedesinfektionsschaum. Als aktiver Wirkstoff kommt dabei eine pflanzenbasierte Milchsäure zum Einsatz, die im menschlichen Körper auch natürlich vorkommt.

Die neue Flüssigseife zur Händedekontamination ist besonders hautfreundlich und daher ideal für den häufigen Gebrauch. Sie eignet sich beispielsweise für den Einsatz in Profiküchen oder in der Lebensmittelverarbeitung und erfüllt die Bedürfnisse von Köchen, indem sie hilft, Speisefette zu entfernen. Sie ist auch für alle anderen Arbeitsumgebungen geeignet, in denen eine antimikrobielle Seife gewünscht ist. Die Seife ist kompatibel mit dem S4-Spendersystem von Tork.

Der alkoholfreie Händedesinfektionsschaum zeigt eine ausgezeichnete Wirksamkeit gegen Bakterien und behüllte Viren. Mit seiner feuchtigkeitsspendenden Formel ist er sanft zur Haut und für Bereiche wie Sozial- oder Bildungseinrichtungen geeignet. Der Desinfektionsschaum ist mit Tork-Spendern kompatibel.

Beide neuen Produkte verwenden Milchsäure als aktiven Wirkstoff und sind gemäß EN-Normen nachweislich wirksam gegen Bakterien und behüllte Viren (EN1499, EN1500 und EN144763). Darüber hinaus wurden sie dermatologisch getestet.

Links:

www.tork.de/produkt-inspiration/unser-seifenangebot

Der Desinfektionsschaum ist feuchtigkeitsspendend und sanft zur Haut, während die Seife ideal für den häufigen Gebrauch geeignet ist. Bild: Tork

Artikel per E-Mail versenden