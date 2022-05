Anlagenverfügbarkeit datenbasiert optimieren

von Zwick am 3. Mai, 2022

Siebmaschinenhersteller Spaleck bringt Anlagenmanagement, Wartungsplanung und Condition Monitoring unter einen Hut.

Betreibern von Recyclinganlagen bietet das Unternehmen mit Spaleck Connect ein Werkzeug zur Überwachung ihrer Siebmaschinen, Förderrinnen und Schwingtechnik. Ziel des Systems ist es, den Anlagenbetrieb mithilfe von Maschinendaten zu optimieren und so die Verfügbarkeit der Anlage weiter zu steigern.

Die neuste Entwicklung entstand in enger Zusammenarbeit mit Kunden, basierend auf deren typischen Anforderungen beim täglichen Betrieb von Recyclinganlagen, so der Hersteller. Einer dieser Kunden ist einer der weltweit führenden Recyclingunternehmen und Aufbereiter mit Sitz im Ruhrgebiet. In seiner Anlage zur LVP-Aufbereitung kommt das IIoT-basierte Connect-Systems bereits zur datenbasierten Wartungsplanung und Optimierung der Anlagenverfügbarkeit zum Einsatz.

Konkret überwacht es mittels Sensoren in und an den Schwingsiebmaschinen die Anlagen. Bei wichtigen Ereignissen sendet das System vordefinierte Benachrichtigungen an den Anlagenbetreiber. Zugleich profitiert der Nutzer von einem umfassenden Wissensmanagement zur eingesetzten Technik und einer vorausschauenden Wartungsplanung und dem Condition Monitoring.

Wesentlicher Aspekt war bei der Entwicklung, die Anlagenverfügbarkeit datenbasiert und mittels einer vorbeugenden Instandhaltung weiter zu optimieren. Bild: Spaleck

