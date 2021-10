Asecos auf der A+A

Vom 26. bis 29. Oktober präsentiert Asecos auf der Fachmesse für Arbeitssicherheit, -gesundheit und Prävention A+A in Düsseldorf sein Produktportfolio rund um die Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung sowie der Absaugung und Filtration von Schadstoffen am Arbeitsplatz. Außerdem informieren die Experten in diversen Vorträgen.

Asecos zeigt auf der A+A erstmals sein neu entwickeltes SAS-Modul mit optischer Anzeige: Das System überwacht dauerhaft die Wirksamkeit der technischen Entlüftung von Sicherheitsschränken. Das umfasst sowohl den geforderten mindestens 10-fachen Luftwechsel für Schränke gemäß EN 14470-1 als auch den 120-fachen Luftwechsel für Druckgasflaschenschränke gemäß EN 14470-2. Dank der ausreichenden technischen Entlüftung lassen sich die Dämpfe minimieren, die in die Arbeitsumgebung abgegebenen werden. So sorgt das SAS-System für einen deutlichen Gewinn an Sicherheit.

Zu sehen sein wird auch die Schrankserie für das Lagern und Laden von Lithium-Batterien und -Akkus. Sie bietet nicht nur den klassischen Brandschutz von außen nach innen, sondern auch einen umgekehrten Schutz: von innen nach außen. Das verhindert nicht nur Schäden bei den eingelagerten Akkus, sondern im Falle eines Brandes im Inneren bleibt auch der Außenraum geschützt. Die Modelllinie gibt es bereits in vier Ausführungen, als Hoch- oder Unterbauschrank sowie mit praktischen Schließfächern.

Ein weiteres Highlight auf dem Messestand sind die Luftreiniger. Diese tragen mit ihrem mehrstufigen Filtersystem zur Reduzierung der Schadstoffbelastung in Innenräumen bei. Die Luftreiniger erfassen auch Corona-Viren dank der verbauten Einheit von Vorfiltern, Kombifiltern und HEPA-Filter H14 nach DIN EN 1822.

Weiterhin zeigt das Unternehmen erstmals seine neuen Ausgabeschränke. Diese Typ-90-Sicherheitsschränke sind per USB-Schnittstelle mit einem Warenausgabe-Terminal verbunden. Das Öffnen und Schließen der Schränke erfolgt über das Terminal und die damit verbundenen elektronischen Schlösser.

Begleitend zu den Produktpräsentationen und Fachberatungen am Messestand bietet der tägliche Experimentalvortrag Besuchern die Möglichkeit, im sicheren Rahmen aber eindrücklich zu erleben, wie schnell gefährliche Reaktionen ausgelöst werden können und wie sie dies in ihrem Arbeitsalltag vermeiden können. Außerdem halten die Experten am 27. Oktober ab 15:20 Uhr unterschiedliche Vorträge zu aktuellen Themen wie den Neuerungen in der TRGS 510 oder dem Gefahrenpotenzial, den Risiken und Rechtliches zur Lithium-Ionen-Akkulagerung (TrendForum, Halle 4).

Bild: Asecos

