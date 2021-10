Auf Du und Du mit elektrischen Aktuatoren

Die Firma IAI Industrieroboter, ein Spezialist für die druckluftlose elektrische Automatisierung, wird am 10. November 2021 im Büro in Schwalbach einen neuen Showroom eröffnen. Nahe dem Frankfurter Flughafen gelegen können von diesem Tage an alle elektrischen Automatisierungskomponenten aus dem Hause IAI persönlich in Augenschein genommen werden.

„Die vergangenen Monate der Pandemie haben uns die regelmäßigen persönlichen Gespräche und Austausch mit unseren Kunden und Geschäftspartner schmerzlich vermissen lassen. Auch wenn wir über andere technische Wege stets den Kontakt aufrechterhalten haben, so ist dies eben doch leider niemals mit einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht gleichzusetzen“, erklärt IAI Vertriebsleiter Stefan Ziemba.

„Umso erfreulicher ist es nun, dass wir mit unserem neuen Showroom und Schulungszentrum eine zeitgemäße Möglichkeit für genau diese persönlichen Begegnungen zur Verfügung haben. Dort werden wir in Einzelterminen unsere Kunden und Geschäftspartner empfangen und ausführliche persönliche Gespräche im kleinen Rahmen führen können. Da wir in diesem Raum alle Ressourcen zur Verfügung haben, können wir auch viel intensiver auf die jeweiligen Belange und Wünsche unserer Besucher eingehen, als es beispielsweise auch auf einer Messe möglich ist. So können auch Versuche und gewünschte Anwendungen bereits im Vorfeld aufgebaut und vorbereitet werden“, so Ziemba weiter.

Links:

www.iai-automation.com

Interessenten werden gebeten das IAI-Büro frühzeitig zu kontaktieren, damit sich das Team auch die gebührende Zeit nehmen sowie den jeweiligen Wunschtermin auch zeitgerecht realisieren kann. Bild: IAI Industrieroboter

