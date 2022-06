Automatica und LASER ab 2023 zeitgleich

Heute ist der letzte Tag der Automatica in München; doch die Messe wird bereits im kommenden Jahr wieder stattfinden. Ab 2023 wechselt sie nämlich in die ungeraden Jahre und wird ab dann parallel mit der LASER World of PHOTONICS in München veranstaltet.

Beide Weltleitmessen finden damit erstmals im Juni 2023, und zwar vom 27. bis 30. Juni, und danach im Zwei-Jahresturnus zeitgleich und unter einem Dach statt.

Die Entscheidung erscheint stimmig, zumal die Ausstellungsspektren der Messen zueinander passen: Laser zum Schweißen, Schneiden, Kennzeichnen und Erfassen sind aus hochautomatisierten Produktionslinien nicht mehr wegzudenken. Und was wäre die Robotik ohne optische und laserbasierte Bildverarbeitung?

Gleichzeitig spielen viele Laserapplikationen erst durch die Kombination mit Robotern ihre wirtschaftliche Stärke aus. Somit ergibt sich aus Sicht beider Messen eine Win-win-Situation.

Dr. Reinhard Pfeiffer, Geschäftsführer der Messe München, ist von dem Konzept überzeugt und erklärt: „Sowohl LASER wie Automatica bieten als Fertigungsgeneralisten Lösungen für alle Branchen. Und es gibt Schnittmengen, die ausbaufähig sind. Aussteller und Besucher beider Leitmessen können daher in Zukunft Mehrwerte schöpfen und damit den Messeauftritt noch wertvoller gestalten.“ Bild: Messe München

