Automatisierte und autarke Prozesse …

Eine direkte sowie automatisierte Kommunikation (automatisierte Prozesse) ins SAP ist eine der aktuellen Anforderungen im industriellen Umfeld, speziell im produzierenden Bereich. Systeme, Maschinen und Devices können so autark mit dem führenden ERP-System (SAP) in Echtzeit „sprechen“.

Somit profitieren Unternehmen von Prozessoptimierung (Automatisierung), Effizienzsteigerung (Fehlervermeidung) sowie Echtzeitverfügbarkeit von kritischen (Produktions-)Daten. Im Ergebnis werden Abläufe erheblich schneller und transaktionssicher.

Basis hierfür ist eine Industrie 4.0 Plattform (Membrain-IoT – Plattform für Industrie 4.0), die diese Kommunikation reibungslos ermöglicht. Dank der Softwarearchitektur lassen sich Drittsysteme problemlose anbinden, integrieren und schnell implementieren.

Kritische Produktionsanlagen immer live im Blick

Membrains Factory Monitor sorgt für einen Liveüberblick aller kritischen Produktionsanlagen. Eine App auf dem Smartphone oder Tablet-PC des verantwortlichen Produktionsleiters ermöglicht eine Echtzeitüberwachung von Maschinen und visualisiert grafisch deren Live-Zustand.

Bei Eintritt von vordefinierten Ereignissen (z.B. Über- oder Unterschreitung eines Grenzwertes) meldet die sich App automatisch und stößt selbständig „definierte Events“ an. Dies kann zum Beispiel eine SAP-Meldung oder eine E-Mail-Benachrichtigung an den Fertigungsleiter beziehungsweise Werker sein oder auch zum Maschinenstopp führen. Außerdem können die jeweiligen Störgründe bei Maschinenstillständen dokumentiert und erfasst werden.

Dazu werden im Vorfeld pro Maschine bzw. Maschinengruppe mögliche Störgründe definiert und festgelegt oder gegebenenfalls aus dem führenden ERP-System gezogen. Dabei sorgt der Einsatz von Apps nicht nur für eine papierlose Bearbeitung des gesamten Prozesses, sondern auch für eine lückenlose Datendokumentation im SAP.

Außerdem visualisiert und überwacht die App neben Maschinendaten wie Produktionszeiten und Stillstände auch Prozessdaten (z.B. Temperatur und Druck), Energiedaten (Strom-, Wasserverbrauch, Luftdruck, etc.) und Produktionsdaten (z.B. Gutmengen, Ausschuss) automatisch.

Alle relevanten Daten können in Echtzeit gemeldet, gebucht und verarbeitet werden. Instandhaltungsaufträge (PM Meldungen) werden automatisch vom System angelegt und aus dem SAP heraus an die jeweils Verantwortlichen geschickt (z.B. per Push-Meldung oder E-Mail).

Die Industrie 4.0 Plattform, Membrain-IoT, dient als „Herzstück“ für die digitale Fabrik und digitalisiert Abläufe und Prozesse im Shopfloor. Als Datendrehscheibe übernimmt sie die Kommunikation bidirektional zwischen ERP-Systemen, mobilen Geräten und Maschinen sowie der Anbindung an verschiedenste Cloud Lösungen. So lassen sich beispielsweise Komponenten wie Fördertechnik, Waagen, Drucker, Ampeln etc., integrieren und relevante Informationen können direkt in das SAP gebucht und verarbeitet werden. Bild: Membrain

