Aveva und Ultimo besiegeln Technologiepartnerschaft …

Mit dieser Partnerschaft bündeln Aveva und Ultimo ihre Kräfte, indem sie Aveva Insight, die Asset Performance Management (APM)-Plattform, und die Ultimos EAM-Cloud-Plattform zusammenführen, um auf dem Markt eine End-to-End-Lösung anzubieten, die auch HSE- und Mobilitätsfunktionen umfasst.

Dies ermöglicht es Kunden, Betriebs- und Konstruktionsdaten im Kontext zu nutzen und durch prädiktive Analysen einen Workflow zu generieren, der vernetzte Mitarbeiter in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen zur Unterstützung der von ihnen betreuten Unternehmen zu treffen.

Willem-Jan Scholten, CEO von Ultimo, erläutert: „In den Niederlanden profitieren die Kunden aus der Wasserwirtschaftsbranche bereits von unseren integrierten Dienstleistungen. Sie nutzen diese Integration, um eine zustandsorientierte Instandhaltung zu realisieren. Aveva verfügt über ein weltweites Netzwerk von Kunden und Vertriebspartnern und ist ein bekannter Name in unserem Sektor. Ich bin stolz, ihnen mitteilen zu können, dass wir bereits mit drei dieser Aveva Channel Partner zusammenarbeiten: Inoteam in Frankreich, Logitek in Spanien und Drücker Steuerungssysteme in Deutschland.“

Neue Partnerschaft zwischen dem Anbieter von Enterprise Asset Management Software und Aveva zur Bereitstellung von optimierter Asset Performance Intelligence. Bild: Ultimo

