Bequemer und zuverlässiger Augenschutz

von Zwick am 17. Mai, 2021

Die neue 3M Securefit 500 Schutzbrillen bietet – so der Hersteller – viel Komfort. Der Augenschutz sitzt individuell für jeden Träger anpassbar sicher und bequem auch über längere Zeit. Zudem lässt er sich nach Bedarf mit weiterer PSA kombinieren.

Die Schutzbrille wiegt nur 22 Gramm. Dies ermöglicht in Verbindung mit der Bügeldruckverteilungstechnologie einen hohen Tragekomfort. Die Bügel sind so konstruiert, dass sie sich an die Kopfgröße des Trägers anpassen. Auf diese Weise sorgen sie für einen optimalen Anpressdruck bei jeder Kopfgröße.

Durch die winkelverstellbaren Ratschenbügel kann der Träger die Schutzbrille ganz einfach an seine Gesichtsform anpassen. Sie ermöglichen es außerdem, den Sitz der Schutzbrille beim gleichzeitigen Tragen mit einer Partikelmaske zu verbessern. Aufgrund der flachen und flexiblen Bügel lässt sich die Schutzbrille darüber hinaus sehr gut mit Kapselgehörschützern kombinieren.

Die neuen Modelle sind in verschiedenen Scheibentönungen und Scheibenbeschichtungen erhältlich. Es gibt Modelle mit Scotchgard Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung, Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung und Antikratz-Beschichtung +. Die Scheiben aus Polycarbonat bieten zudem einen zuverlässigen Schutz vor UV-Strahlung bis 400 nm.

Links:

http://go.3m.com/augenschutz-selektor

Die Schutzbrillen erfüllen alle Anforderungen der Norm EN 166:2001. Bild: 3M

