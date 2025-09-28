Bewerbungsstart für den Deutschen Arbeitsschutzpreis

Unternehmen und Einzelpersonen können sich ab sofort für den Deutschen Arbeitsschutzpreis 2027 bewerben. Ausgezeichnet werden Lösungen, die Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verbessern. Der Preis wird in vier Kategorien vergeben und ist jeweils mit 10.000 Euro dotiert. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2026.

Die Auszeichnung würdigt Konzepte und Maßnahmen, die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit verbessern und dazu beitragen, Arbeitsunfälle sowie Berufskrankheiten zu vermeiden. Jede der vier Kategorien ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet im April 2027 in Berlin statt und steht unter der Schirmherrschaft von Bärbel Bas.

Vier Kategorien für vorbildliche Lösungen

Der Deutsche Arbeitsschutzpreis wird in vier Kategorien vergeben:

Strategisch: Managementlösungen mit langfristiger Wirkung

Betrieblich: innovative Ansätze auf Betriebsebene

Kulturell: Maßnahmen zur Veränderung von Verhalten und Arbeitsbedingungen

Persönlich: Lösungen zum Schutz und zur Gesundheit einzelner Beschäftigter

Eine unabhängige Jury aus Wirtschaft, Politik, Verbänden und Wissenschaft prüft alle Einreichungen. Zwölf Projekte werden nominiert, aus denen schließlich die vier Preisträger hervorgehen.

Links:

www.deutscher-arbeitsschutzpreis.de

Der Deutsche Arbeitsschutzpreis ist Teil der Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie. Ziel dieser Initiative ist es, den betrieblichen Arbeitsschutz in Deutschland weiter zu stärken und erfolgreiche Konzepte sichtbar zu machen. Bild: DGUV

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