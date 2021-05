Bis zu 40.000 Kilowattstunden im Jahr gespart

Die Firma Ziegler fertigt am Bodensee hochpräzise Komponenten für die Flugzeug- und Automobilindustrie. Druckluft ist dabei in allen Maschinen im Einsatz. Weil deren Anzahl mit den Jahren zunahm, stießen die bisherigen vier Schraubenkompressoren an ihre Grenzen. Almig ersetzte diese unlängst durch drei direktgetriebene Schraubenkompressoren. Mit ihrer Drehzahlregelung passen sie sich an permanente Lastwechsel an und vermeiden so kostenintensive Leerlaufzeiten. Ziegler kann dadurch bis zu 40.000 Kilowattstunden im Jahr einsparen. Aufgrund der hohen Energieeffizienz bekam das Unternehmen außerdem Fördergelder vom Bund.

Seit Mai 2020 sind die Kompressoren nun im Einsatz. „Wir vermeiden kostenintensive Leerlaufzeiten und können ordentlich Kilowattstunden im Jahr einsparen“, betont Klaus Welte, Teamleiter für den Bereich Präzisionsentgraten und Teileendbearbeitung bei Ziegler, und ergänzt: „Vor allem profitieren wir von einer hohen Verfügbarkeit der Druckluft.“ Bild: Almig

