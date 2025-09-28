Blindniettechnik für die Serie

Auf der Euroblech 2026 in Hannover (20. bis 23. Oktober) zeigt Gesipa Lösungen für automatisiertes Blindnieten und die Überwachung von Setzprozessen. Im Mittelpunkt stehen Anwendungen für industrielle Fertigungslinien, die eine hohe Prozesssicherheit und gleichbleibende Qualität erfordern. Zudem präsentiert das Unternehmen den Blindnietautomaten GAV Neo sowie mobile Setztechnik.

Ein Schwerpunkt des Messeauftritts ist der Blindnietautomat GAV Neo (siehe Bild). Die vollelektrische Anlage wurde für den Einsatz in automatisierten Produktionsumgebungen entwickelt und ist auf hohe Setzleistungen ausgelegt. Auch größere Blindnietdurchmesser lassen sich zuverlässig verarbeiten.

Durch den Verzicht auf pneumatische Antriebe sollen Energieverbrauch und Wartungsaufwand sinken. Gleichzeitig unterstützt die Anlage eine konstante Prozessqualität. Dank ihrer kompakten Bauweise kann sie in bestehende Fertigungslinien integriert werden.

Darüber hinaus zeigt Gesipa Lösungen zur Setzprozessüberwachung. Sie ermöglichen die Erfassung und Dokumentation einzelner Fügevorgänge sowie die Einbindung von Blindnietprozessen in automatisierte Serienfertigungen. Über Schnittstellen- und Steuerungslösungen lassen sich Prozessdaten auswerten und Setzabläufe gezielt überwachen. Abweichungen können dadurch frühzeitig erkannt werden.

Für flexible Anwendungen stellt das Unternehmen außerdem das akkubetriebene Blindnietmuttern-Setzgerät Firebirdie vor. Das kompakte Gerät ist für mobile Einsätze ausgelegt und eignet sich insbesondere für Arbeiten in beengten Montagesituationen.

Besucher finden Gesipa auf der Euroblech 2026 in Halle 26 am Stand J20.

Links:

www.gesipa.de

Vom 20. bis 23. Oktober präsentiert Gesipa auf der Euroblech 2026 in Hannover aktuelle Entwicklungen rund um das Blindnieten in industriellen Anwendungen. Im Fokus stehen automatisierte Prozesse, die Überwachung von Setzvorgängen sowie Lösungen zur Integration von Blindniettechnik in moderne Fertigungslinien. Bild: Gesipa

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