Brandschutzlösungen für die Praxis

Auf der Messe Feuertrutz 2026 zeigt Minimax Mobile Services neue Lösungen für den vorbeugenden und mobilen Brandschutz. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Löschwassertechnik, mobile Löschsysteme, Brandschutzstationen sowie Schulungs- und Trainingsangebote. Die Fachmesse findet am 25. und 26. Juni in Nürnberg statt.

Zu den Messehighlights von Minimax Mobile Services zählt die neue Trennstation DTS 50. Die VdS-geprüfte Anlage erfüllt die Anforderungen der DIN 14467 und sorgt für eine hygienische Trennung von Trink- und Löschwasser ohne chemische Zusätze. Sie eignet sich sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung bestehender Wandhydrantensysteme.

Ebenfalls vorgestellt wird eine mobile Löschanlage auf Rollcontainerbasis mit 250 kg ABC-Löschpulver. Das serienmäßig verfügbare System richtet sich an industrielle Anwender und Feuerwehren und soll eine flexible Brandbekämpfung an wechselnden Einsatzorten ermöglichen.

Mit der Safety Station 360 Grad zeigt das Unternehmen zudem eine mobile Brandschutzstation, die Feuerlöscheinrichtungen und Erste-Hilfe-Ausstattung in einem System kombiniert. Die Lösung ist insbesondere für Baustellen, Veranstaltungen und temporäre Arbeitsbereiche vorgesehen.

Für die sichere Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in IBC-Behältern präsentiert Minimax die Brandschutzwanne BWCon 1.400. Die FM-zertifizierte Lösung verfügt über eine integrierte Flammensperre, feuerfeste Seitenwände sowie ein Auffangvolumen von 1.400 Litern und soll im Brandfall Personen, Umwelt und Anlagen schützen.

Praxisnah wird es beim Löschtraining im Außenbereich der Messe. Dort können Besucher einen simulierten Papierkorbbrand bekämpfen und den Umgang mit Feuerlöschern unter realistischen Bedingungen üben.

Links:

Hier können Sie sich ein Gratisticket für die Messe sichern.

www.minimax-mobile.com

Minimax Mobile Services präsentiert auf der Feuertrutz 2026 in Nürnberg verschiedene Neuheiten und Weiterentwicklungen für den vorbeugenden Brandschutz. Besucher erhalten am Stand 208 in Halle 4 Einblicke in aktuelle Lösungen rund um Feuerlöschtechnik, Löschwassertechnik und mobile Brandschutzsysteme. Die Feuertrutz gilt als Europas einzige Fachmesse mit Kongress für den vorbeugenden Brandschutz und bringt jährlich Hersteller, Planer, Sachverständige und Behördenvertreter in Nürnberg zusammen. Bild: Minimax Mobile Services

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