BRIS 2025: Industrie im Wandel

Der Branchenreport Industrieservice 2025 (BRIS) zeigt: Während Wirtschaft und Industrieproduktion in Deutschland schwächeln, wächst der Industrieservice weiter. Mit technischer Kompetenz und neuen Geschäftsmodellen übernimmt die Branche eine Schlüsselrolle in der Transformation industrieller Prozesse.

Der Verband für Anlagentechnik und Industrieservice e.V. (VAIS) und die Unternehmensberatung JPN haben den aktuellen Branchenreport Industrieservice veröffentlicht.

Die Auswertung basiert auf Daten von zwanzig führenden Dienstleistern, die 2024 insgesamt 13,3 Milliarden Euro Umsatz erwirtschafteten – ein Plus von 3,5 Prozent im Vergleich zu 2023. Während das deutsche Bruttoinlandsprodukt leicht sank und die Industrieproduktion um fast fünf Prozent zurückging, wuchs der Industrieservice im Schnitt um 8,3 Prozent.

Herausforderungen für den Standort Deutschland

Die deutsche Industrie steht im dritten Jahr einer Rezession vor tiefgreifenden Umbrüchen: Defossilisierung, Digitalisierung und demografischer Wandel prägen den Wandel, während geopolitische Risiken, hohe Energiekosten und komplexe Regulierung die Wettbewerbsfähigkeit belasten.

„In dieser herausfordernden Zeit kommt dem Industrieservice eine zentrale Rolle zu. Als technischer Lösungspartner ist die Branche unverzichtbar für die Transformation des Standorts. Der Mangel an Fachkräften ist dabei das größte Innovationshemmnis und bedroht unmittelbar das Tagesgeschäft“, erklärt VAIS-Geschäftsführer Dr. Dietmar Kestner.

Laut Dr. Jörg-Peter Naumann, Geschäftsführer von JPN, sei unter Betreibern großer Industriestandorte immer häufiger zu hören: „Wir produzieren in Deutschland nicht wegen, sondern trotz der aktuellen Rahmenbedingungen.“ Ob diese Einschätzung zutreffe oder nicht – der Industrieservice werde den Herausforderungen mit neuen Geschäftsmodellen und dem gezielten Ausbau seiner Kompetenzen begegnen.

Der Report beschreibt die Branche als flexibel, innovativ und kundenorientiert. Ihre hohe technische Kompetenz bildet das Fundament, um den Industriestandort Deutschland auch in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Mit dem BRIS liegt Betreibern und Dienstleistern ein Leitfaden vor, der Markttransparenz schafft und Orientierung für die kommenden Jahre bietet.

Links:

Der Branchenreport Industrieservice 2025 (BRIS) ist beim VAIS erhältlich.

BRIS 2025 analysiert die führenden 20 Dienstleister in Deutschland. Bild: VAIS

Artikel per E-Mail versenden