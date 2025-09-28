BSFZ-Siegel für zwei Asecos-Projekte

Die Asecos GmbH hat für zwei Entwicklungsprojekte das BSFZ-Siegel erhalten. Die Bescheinigungsstelle Forschungszulage bestätigte damit die Förderfähigkeit der Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Unternehmens. Ausgezeichnet wurden Lösungen zur Entlüftung von Gefahrstoffschränken sowie zur Reinigung belasteter Raumluft.

Zu den prämierten Entwicklungen gehört ein steckfertiger Umluftfilteraufsatz (UFA). Das System dient zur Entlüftung von Gefahrstoffschränken, insbesondere in Umgebungen, in denen keine Abluftleitungen nach außen installiert werden können. Der Aufsatz verhindert die Bildung explosionsfähiger Atmosphären im Sicherheitsschrank und unterstützt die Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW).

Das zweite ausgezeichnete Projekt betrifft die Purifiair-Produktgruppe. Dabei handelt es sich um Luftreinigungsgeräte zur Filtration belasteter Raumluft. Mehrstufige Filtersysteme entfernen unter anderem Partikel, Allergene, Keime, Viren, Feinstaub, schädliche Gase und Gerüche. Ziel ist es, die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern.

Mit der Vergabe der BSFZ-Siegel wird bestätigt, dass die Projekte als förderfähige Forschungs- und Entwicklungsleistungen anerkannt sind.

Links:

www.asecos.com

Die ausgezeichneten Lösungen stammen aus unternehmenseigenen Forschungsaktivitäten und betreffen Anwendungen in den Bereichen Entlüftung und Luftreinigung. Bild: Asecos

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