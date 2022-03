Buchtipp: Ladeeinheiten sinnvoll bilden und korrekt sichern

von Zwick am 24. März, 2022

Nahezu alle produzierten Güter werden in irgendeiner Form transportiert, bevor sie beim Endverbraucher ankommen. Die Waren sind dabei den typischen Transportbelastungen ausgesetzt und müssen entsprechend gesichert werden.

Das gerade im Huss-Verlag erschienene Buch vom Autor Sigurd Ehringer „Ladeeinheiten richtig sichern“ richtet sich an alle, die an der Transportplanung und an der praktischen Umsetzung beteiligt sind.

Die Leser erhalten in diesem Buch das nötige Praxiswissen, um Güter so zu transportieren, dass sie unbeschädigt und vollzählig bleiben, die Erwartungen des Empfängers erfüllen, ihre Funktion ohne Beeinträchtigung erhalten bleibt und den Empfänger und Kunden zufrieden stellen.

Links:

www.huss-verlag.de

Das 112 Seiten starke Buch mit der Bestell-Nr. 272020 kostet 7,90 Euro zzgl. MwSt. und Versand. Bild: Huss Verlag

Artikel per E-Mail versenden