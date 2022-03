Condition-Monitoring-Seminare von GfM

Die GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH ist Spezialist für die Diagnose von wälzgelagerten Industriegetrieben. Neben der Schwingungsdiagnose an Antrieben, der Drehmomentanalyse sowie der Inspektion, der Endoskopie und der Rotorblattlagerdiagnose an Windenergieanlagen werden Messgeräte für die Offline-Maschinendiagnose sowie Online-Condition-Monitoring-Systeme entwickelt und vertrieben. Darüber hinaus bietet die GfM auch zahlreiche Seminare zur Thematik an.

So bietet GfM beispielsweise seit Jahren das Grundlagenseminar „Condition Monitoring an Getrieben und Wälzlagern“ an. Hier wird unabhängig von konkreter Mess- oder Diagnosetechnik maschinendiagnostisches Allgemeinwissen vermittelt. Es wird erklärt, wie und warum Schwingungen in mechanischen Antrieben entstehen, wie diese sich ausbreiten, mit welchen Sensoren Schwingungen in elektrische Signale und schließlich zu digitalen Informationen umgewandelt werden.

Es wird außerdem veranschaulicht, wie Spektren und Hüllkurvenspektren, Ordnungsspektren und Hüllkurvenordnungsspektren berechnet werden, wie man diese visualisiert und analysiert. Das zweitägige Grundlagenseminar findet am 10. bis 11. Mai 2022 und noch einmal am 11. bis 12. Oktober 2022 statt.

Die GfM bietet auch die passenden technischen Systeme fürs Condition Monitoring an, wie das mobile System PeakStore5. Die Produktschulung hierzu findet planmäßig am 13. Oktober 2022 in Berlin statt und kann zweckmäßig kombiniert werden mit dem zweitätigen Grundlagenseminar Condition Monitoring an Getrieben und Wälzlagern, das am 11. und 12. Oktober 2022 stattfindet. In diesem Jahr findet darüber hinaus eine zusätzlich, ursprünglich nicht angekündigte Produktschulung PeakStore5 am 9. Mai 2022 statt.

Der Peakanalyzer ist das Online Condition Monitoring System der GfM. Es wird fest am Antrieb installiert und misst und analysiert rund um die Uhr den Schädigungszustand. Die Produktschulung Peakanalyzer findet am 12. Mai 2022 in Berlin statt. Dieses Seminar kann kombiniert werden mit der Grundlagenschulung am 10. und 11. Mai 2022.

Links:

www.maschinendiagnose.de

Alle Seminare finden in Berlin statt und richten sich an praxisorientierte Ingenieure und Techniker aus den Bereichen Inbetriebnahme und Instandhaltung, die selbst Condition Monitoring durchführen oder aber maschinendiagnostische Dienstleistungen einschätzen und bewerten müssen. Bild: GfM

