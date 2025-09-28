Condition Monitoring verstehen

Ein zweitägiges Seminar der GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH (7. und 8. Oktober in Berlin) vermittelt das notwendige Wissen, um Schwingungssignale an Getrieben und Wälzlagern zu interpretieren. Die Teilnehmer lernen, wie sich Zustandsinformationen aus Signalen gewinnen lassen – und welche Grenzen und Chancen die automatisierte Maschinendiagnose bietet.

Das Seminar „Condition Monitoring an Getrieben und Wälzlagern“ richtet sich an Ingenieure und Techniker aus Inbetriebnahme und Instandhaltung, die Zustandsüberwachung in der Praxis anwenden oder bewerten möchten. Die Teilnehmenden lernen, wie Schwingungssignale entstehen, welche Ursachen hinter bestimmten Frequenzen stecken und wie sich aus gemessenen Daten verlässliche Aussagen über den Maschinenzustand ableiten lassen.

„Durch die Untersuchung von Schwingungssignale auf konkrete Eigenschaften können Rückschlüsse auf ihre Verursacher hergestellt werden“, heißt es in der Ankündigung. Die Bewertung von Schwingungsform, -frequenz und -intensität liefert wertvolle Hinweise auf den Schädigungszustand eines Antriebs.

Neben den physikalischen Grundlagen stehen die praktischen Aspekte im Mittelpunkt. Behandelt werden Themen wie Schwingungsdiagnose an Langsamläufern, das Drehmoment als Diagnosemerkmal oder die Ordnungsanalyse. Das erforderliche Wissen kann man sich aneignen. „Dann allerdings benötigt man in der Regel noch eine gewisse Zeit zum Probieren und Anwenden, um ein guter Diagnostiker zu werden“, heißt es weiter. Das Seminar soll diesen Lernprozess unterstützen, indem es theoretisches Wissen mit praxisnahen Übungen verbindet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Automatisierung der Maschinendiagnose. Dabei geht es um die Auswertung großer Datenmengen, die Amplitudenbewertung und erste Schritte hin zum vollwertigen Condition Monitoring. Die Teilnehmenden erhalten zudem Einblicke in aktuelle Trends der Zustandsüberwachung und diskutieren, welche Verfahren sich für verschiedene Anwendungen eignen.

„Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Systemen und Verfahren sind jedoch erheblich“, betonen die Veranstalter. Ein Vergleich der Ansätze und eine kritische Einordnung gehören daher ebenfalls zum Seminarprogramm.

https://maschinendiagnose.de/seminar-condition-monitoring.htm

Das „Grundlagenseminar Condition Monitoring an Getrieben und Wälzlagern“ findet 7. und 8. Oktober in Berlin statt. Bild: GfM

