Conrad auf der all about automation

An insgesamt sechs Standorten präsentiert Conrad Electronic auf den diesjährigen all about automation-Messen neue Lösungen zur digitalen Beschaffung sowie Produkte aus den Bereichen Industrie-Automatisierung und Education.

Conrad Electronic setzt bei seiner Beschaffungsplattform für technischen Betriebsbedarf auf die Digitalisierung. Das bedeutet: Eine Sourcing Platform für B2B-Kunden, auf der aktuell mehr als 7 Millionen Produktangebote verfügbar sind.

Ein digitaler Marktplatz als integraler Bestandteil. Individuelle E-Procurement-Lösungen für Unternehmen aller Größen. Und online verfügbare Produkt-Services von 3D-Druck bis PCB auf einer Plattform.

„Wir sind davon überzeugt, dass die virtuelle Welt nur mit Menschen und Maschinen funktioniert. Deshalb automatisieren wir Prozesse, setzen aber gleichzeitig auf einen persönlichen und regelmäßigen Austausch mit unseren Geschäftskunden, Lieferanten und Marktplatz-Partnern“, erklärt Conrad CEO Ralf Bühler. Genau das ist nirgendwo direkter und ungefilterter möglich als auf einer Messe.

Den Auftakt macht die all about automation in Friedrichshafen am 5. und 6. April 2022, gefolgt von den Standorten Düsseldorf (11./ 12. Mai), Heilbronn (18./19. Mai), Hamburg (29./30. Juni), Zürich (31. August/1. September) und Chemnitz (28./29. September).

Um den Kundenerwartungen entgegenzukommen, hat Conrad sich entschlossen, in diesem Jahr erstmals als Aussteller an diesem regional stark verwurzelten Messemodell teilzunehmen. Bild: Conrad

