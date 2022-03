Dahua: Neue Schulungszentren, neuer Demo-Van

Im Rahmen des diesjährigen „Dahua Distributor Day“ hat das Videoüberwachungsunternehmen gleich drei neue Trainings- und Schulungszentren eröffnet, und zwar am Stammsitz in Düsseldorf sowie in Berlin und München. Außerdem wurde ein neuer Demo-Van eingeweiht.

Die neuen Räumlichkeiten sind Teil einer Strategie, in enger Kooperation zwischen Kunde, Distributor und Hersteller individuelle Lösungen für die spezifischen Anforderungen zu entwickeln.

Dahua sieht sich dabei als Lösungsanbieter, der nicht nur Hardware verkaufen möchte, sondern die bestmögliche Kombination aus Kamerasystem, Software, Implementierung und Service in enger Kooperation mit dem Kunden herausarbeitet.

Dafür nutzt Dahua verschiedene Plattformen, für die das Trainingscenter zum Einsatz kommt, z. B. Zertifizierungskurse, Webinare aber auch Events wie den „Dahua Experience Day“, das „Dahua Dinner“ oder Veranstaltungen wie „Train the Trainer“, einer Schulung für die Partner und Distributoren.

Um die Kunden direkt vor Ort zu besuchen, hat das Unternehmen außerdem einen neuen Demo-Van eingerichtet. Auch wenn dort nur ein Bruchteil des Portfolios präsentiert werden kann, erhalten Interessenten dennoch einen guten Einblick in die Möglichkeiten und Produkte des Unternehmens.

Links:

www.dahuasecurity.com/de

www.dahua-event.de

Showroom und Trainingscenter am Stammsitz in Düsseldorf wurden neu konzeptioniert und eingerichtet. Der Raum dient zum einen als Schauraum, in dem die Produkte von Dahua präsentiert werden; nicht nur die Kamerasysteme, sondern auch ihre unterschiedlichen Fähigkeiten wie PTZ, Wärmebild, aber auch KI-Analysefunktionen können Interessenten dort im Rahmen einer individuellen Präsentation oder eines Zertifizierungskurses an interaktiven Displays spielerisch kennenlernen. Bild: Dahua

