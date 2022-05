Das Schweizer Taschenmesser unter den Solarsystemen

Das Solardach des Schweizer Solarherstellers Megasol wartet mit Anwendungsflexibilität, rascher Montage und zeitlosem Design auf. Es ersetzt die normale Dacheindeckung und ist auch für Hallendächer oder Carports geeignet.

Der Solarhersteller entwickelt und produziert seit mehr als zehn Jahren solare Indachsysteme mit Fokus auf einfacher Installation und Ästhetik. Die neueste Version von „Nicer X“ umfasst zwei Designs:

Die Design-Variante „Totally Black“ ist komplett schwarz (schwarze Zellzwischenräume, schwarze Querkontaktierung, rückseitige Busbars). Dank der Megasol Modultechnologie „RearCon“ leistet das Solarpanel 400 Wp und ist mit 21.7 Prozent Moduleffizienz laut Hersteller sogar Weltrekordhalter in der Kategorie „schwarze Indachmodule“.

Die Design-Variante „Transluzid“ verfügt über vergrößerte und durchsichtige Zellabstände, die einen Lichteinfall von rund 10 Prozent ermöglichen.

Nicer X besteht aus drei Komponenten: Vertikalträger, Firstprofil und Solarmodul. Entsprechend einfach ist die Montage: Zuerst werden die Vertikalträger direkt auf die bestehende Dachlattung geschraubt (Bestandsbau oder Neubau).

Im zweiten Schritt werden am First die Firstprofile fixiert. Im dritten Schritt werden die Solarmodule eingeklickt. „Das geschieht komplett werkzeugfrei – die Solarmodule werden bis zum Anschlag hochgeschoben und anschließend geschlossen, ähnlich eines Kofferraumdeckels. Ein hörbares Klicken bestätigt das sichere Einrasten“, erklärt Michael Reist, Head of Communications von Megasol. Der Ablauf wird in nur 30 Sekunden in einem Video erklärt.

Zusätzlich lässt sich anhand einer optischen Rückmeldung einfach erkennen, dass das Solarpanel sicher fixiert ist. Die Paneele lassen sich beliebig oft ein- und wieder aushängen. „Das systematische und größtenteils werkzeugfreie Verlegen des Solarsystems bringt große Zeitgewinne mit sich. In einer Personenstunde lassen sich 20 Quadratmeter Nicer X-Unterkonstruktion und -Solarmodule verlegen, was zu einer hohen Kosteneffizienz führt”, betont Reist.

Nebst der Integration in das Dach ergeben sich viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Reist dazu: „Gerade für Carports eignet sich Nicer X außerordentlich gut. Für alle Anwendungen mit Sicht von unten/hinten bieten wir die Vertikalträger auch in schwarz an. Das macht die Carports besonders elegant.“

Das System eignet sich auch für Fassaden, hallenähnlichen Gebäuden und Stahlbauten aller Art. Nicer X ersetzt dabei vollständig die Fassadeneindeckung. „Dank der transluziden Variante des Solarmoduls kann auf Wunsch Licht in die Hallenkonstruktionen gelangen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Lagerhalle der Schweizerischen Bundesbahnen“, so Reist abschließend.

Links:

www.megasol.ch

Ab einer Neigung von 3 Grad besteht eine vollständige Regendichtigkeit, die durch eine sogenannte doppelte Labyrinthdichtung erreicht wird. Diese besteht ausschließlich aus Aluminium-Komponenten und ist entsprechend dauerhaft beständig. Bild: Megasol

