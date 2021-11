Das war die In.Stand 2021

Auf der In.Stand in Stuttgart, die vergangene Woche am Dienstag und Mittwoch in Präsenz in Stuttgart stattgefunden hat, war die Freude bei den Ausstellern und Besuchern über den Restart der Messe deutlich zu spüren. Es gab rege Gespräche an den Ständen und auch die unterschiedlichen Informationsangebote wurden von den Besuchern rege genutzt.

Insgesamt 75 (2019: 84) Unternehmen zeigten auf der Messe ihre aktuellen Lösungen im Bereich der industriellen Instandhaltung und Services. Auch bei den Besucherzahlen zeigte sich eine gewisse Konstanz. Waren es 2019 noch 1.224 Fachbesucher, so konnten 2021 insgesamt 1.093 gezählt werden. Hinzu kamen noch einmal 305 Teilnehmer, die sich über die digitale Plattform informierten und den Live-Stream aus dem Studio verfolgten.

Wie bereits 2019 war das Fachforum powered by Pilz oftmals die erste Anlaufstelle in der Messehalle. Die Redner lieferten dabei ein hochwertiges und abwechslungsreiches Programm. Die Themen reichten von Absicherung von Bestandsmaschinen bis Smart Maintenance. Ein Highlight in diesem Jahr war die offene Vorlesung von Prof. Dr. Brumby, DHBW Mannheim, mit seinem Gastdozenten Uwe Koch, CEO bei der Wisag, die in einer kurzweiligen Stunde über Fremdvergabe und Outsourcing als unternehmerische Entscheidung dozierten.

Das Studio powered by Wisag sendete an beiden Messetagen ein alternatives Programm über den Live-Stream auf die digitale Plattform der In.Stand.

Auf der neu geschaffenen Innovation Area präsentierten sich insgesamt zwölf Unternehmen. Darunter Innovationstreiber wie das Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie (IDMT) und Start-ups, die mit cleveren Lösungen für industrielle Instandhaltung und Services aufwarteten.

Übrigens steht der Termin für 2022 bereits: Die In.Stand wird im kommenden Jahr am 18. und 19. Oktober wieder in Stuttgart stattfinden.

Links:

www.in-stand.de

Bereits ab neun Uhr begrüßte Volker Zwick, Chefredakteur der B&I, mit seinem Frühstücks-Club an beiden Messetagen und gab einen Ausblick auf die bevorstehenden Programmpunkte. Bild: B&I

