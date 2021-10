Das war die SÜFFA in Stuttgart

von Zwick am 6. Oktober, 2021

Endlich wieder Messe, sagten sich wohl auch die Zulieferer für das Fleischerhandwerk und präsentierten sich auf der Messe Stuttgart. In zwei Hallen überzeugten sich die Fachbesucher der fleischverarbeitenden Betriebe und des Fleischerhandwerks von Neuigkeiten für ihr Geschäft: vom Boden über Logistik bis E-Mobilität.

„Wir freuen uns, dass uns mit der Jubiläumsausgabe der SÜFFA ein vielversprechender Neustart gelungen ist, der auf eine starke Wiederbelebung des Messegeschäfts in den kommenden Monaten hoffen lässt“, sagte Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart laut Pressemitteilung.

Angesichts der erschwerten Rahmenbedingungen sei er mit dem Ergebnis äußerst zufrieden. Die Bedeutung wichtiger Fachmessen als Wissensbörse, Kontaktforum und Impulsgeber für die regionale Wirtschaft könne nicht hoch genug bewertet werden.

An den drei Tagen vom 18. bis 20. September zog es rund 4.800 Besucher in die Messehallen, in denen über 170 Aussteller die neuesten Markttrends und Produkte präsentierten. Der Veranstalter spricht von „hoher Publikumsqualität und guter Investitionsstimmung“.

Die nächste SÜFFA findet in zwei Jahren statt, und zwar vom 21. bis 23. Oktober 2023 und natürlich ebenfalls wieder auf dem Messegelände in Stuttgart.

Text: Ralf M. Haaßengier

Links:

www.sueffa.de

Die Besucher aus dem Fleischerhandwerk interessierten sich neben Maschinen und Verarbeitungsgerät auch für Randthemen wie Berufs- und Arbeitsschutzbekleidung oder Bodenbeläge. Bild: Ralf M. Haaßengier

