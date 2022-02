„David und Goliath“ fürs Lager

Während der Fachmesse LogiMAT (31. Mai bis 2. Juni 2022, Stuttgart) wird Still erstmals seine neue ACH-Baureihe präsentieren. Anhand eines realitätsnahen Einsatzszenarios zeigt der Hamburger Intralogistikspezialist, wie die ebenso wendigen wie flexiblen „Automatisierten Mobilen Roboter“ (AMR) in Symbiose treten mit automatisierten Vertikalförderern wie Schubmast- oder Schmalgangstaplern.

Während der Messe wird Still Abläufe nachstellen, die so oder sehr ähnlich tagtäglich in nahezu jeder Lager- und Produktionshalle stattfinden: das Auslagern von Halbfertigprodukten aus dem Hochregallager, der Transport zur Weiterverarbeitung, der anschließende Rücktransport zum Hochregallager und die abschließende Einlagerung der veredelten Produkte. Prozesse also, die in der Vergangenheit meist sehr zeitaufwendig und/oder personalintensiv abliefen – und die sich künftig durch die optimierten Arbeitsabläufe deutlich kostengünstiger und effizienter gestalten lassen.

„Diese Prozessoptimierung erreichen wir durch eine neue Form der Arbeitsteilung, bei der jede Maschine genau die Aufgaben übernimmt, für die sie optimiert wurde. Der automatisierte Vertikalförderer lagert Waren im Hochregallager ein oder aus und unsere neuen automatisierten mobilen Roboter sind verantwortlich für den horizontalen Transport. Durch ihre sehr kompakten Abmessungen sind sie im Lager oder in der Produktion deutlich wendiger und erreichen damit problemlos fast jede Position – bis hin zum Produktionsmitarbeiter an der Fertigungslinie“, erläutert Torsten Wiecker, Vice President Brand Management Still EMEA.

Zu sehen sein werden außerdem die neuen AMR-Fahrzeuge, die im Januar 2022 in drei Ausführungen auf den Markt gebracht wurden. Das Modell ACH 06 eignet sich mit einer Tragfähigkeit von 600 kg und Abmessungen von 956 x 730 x 240 mm vor allem für den automatisierten Transport von leichteren Waren. Es kann Güter bis zu einer Unterfahrhöhe von 270 mm aufnehmen oder ablegen. Beladen erreicht er eine Fahrgeschwindigkeit von 1,5 m/s.

Die mittelgroße Variante, das ACH 10, misst 1.182 x 832 x 260 mm und kann 1.000 kg Last transportieren. Wer noch schwerere Lasten automatisiert befördern muss, der greift auf das ACH 15 zurück. Das leistungsfähigste der drei Modelle misst ebenfalls 1.182 x 832 x 260 mm und ist für Lasten bis 1.500 kg ausgelegt. Die Aufnahme- und Abgabehöhe beträgt beim ACH 10 ebenso wie beim ACH 15 290 mm. Beladen erreichen die beiden größeren Varianten eine Geschwindigkeit von bis zu 1,2 m/s.

Die verfügbare Ladefläche beträgt beim ACH 06 900 x 900 mm. Die beiden anderen Modelle erreichen über eine Ladeplattform ein Flächenmaß von 1.200 x 1.200 mm.

Ihre Energie erhalten alle drei Modelle der AMR-Serie von einer Lithium-Ionen-Batterie. Diese lässt sich über die zum System gehörende Ladestation laden. Die Fahrzeuge docken sich dafür bei Bedarf automatisch an die Station an. Bild: Still

