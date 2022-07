Denios Gefahrstofftage 2022/2023

Ab September startet Denios mit einem neuen Vortragsprogramm in die Gefahrstofftage 2022/2023.

Im Fokus stehen rechtliche Neuerungen, die Entsorgung von Lithium-Batterien sowie das ganzheitliche Management des Gefahrstofflagers.

Referenten wie der Weltgefahrgutbeauftragte Prof. Dr. Norbert Müller bringen die Teilnehmer auf den neuesten Stand im sicheren Umgang mit Gefahrstoffen – wie immer mit reichlich Gelegenheit zum fachlichen Austausch unter Praktikern sowie offiziellem Teilnahmezertifikat.

Los geht es am 12.09.2022 in Berlin. Es folgen die Veranstaltungen in Bochum (22.09.2022), in Leipzig (09.11.2022) und in Bad Oeynhausen (18.11.2022). Am 28.11.2022 und am 07.02.2022 finden die Veranstaltungen online statt.

Links:

www.denios.de/unternehmen/denios-academy/

Die Veranstaltungen dauern von 9.00 bis 16.00 Uhr. Die Teilnahmegebühr liegt bei 289 Euro plus MwSt. Bild: Denios

