Details zur Kooperation In.Stand und Arbeitsschutz Aktuell

Die Fachmessen Arbeitsschutz Aktuell (18. bis 20. Oktober) und In.Stand (18. bis 19. Oktober) finden zeitgleich auf dem Messegelände der Landesmesse Stuttgart statt. Die beiden Veranstalter – die Landesmesse Stuttgart für die Instandhaltungsmesse und die Hinte Messe- und Ausstellungs-GmbH für die Arbeitsschutzmesse – streben eine enge Verzahnung der beiden an. Das bedeutet nicht nur, dass, wer ein Ticket für eine der beiden Fachmessen besitzt, automatisch auch kostenfreien Zugang zur anderen Messe hat. Die Kooperation geht weiter, wie Zoltan Szemerei, Key Account Manager für die Arbeitsschutz Aktuell, und Yannik Stäbler, Projektreferent der Instandhaltungsfachmesse In.Stand, gestern auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten.

Die Arbeitsschutz Aktuell mit Fachmesse, Kongress, Messeforen und einem Regionalforum ist das Spitzenevent der deutschsprachigen Arbeits- und Gesundheitsschutz Community 2022. Präsentiert werden Innovationen unter anderem aus den Bereichen Persönliche Arbeitssicherheit (PSA), Sicherheit im Betrieb, Betriebliche Verkehrssicherheit, Workwear, BGM, Prävention und Unfallverhütung, Umgang mit Gefahrstoffen sowie Digitalisierung und Safety.

Die parallel stattfindende In.Stand mit Fachausstellung, Fachforum, dem In.Stand Studio sowie einem breitem Seminar- und Workshopangebot ist das Branchenereignis rund um die industrielle Instandhaltung und smarte Industrieservices im süddeutschen Raum. Die Messe bildet dabei industrielle Dienstleistungen von spezialisierten Serviceunternehmen sowie internen Wartungs- und Instandhaltungsorganisationen ab.

Mit unterschiedlichen Schwerpunkten adressieren also beide Messen das Handwerk, den Mittelstand und die Industrie – und nicht selten liegen dort die Zuständigkeiten für Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie für Instandsetzung und Wartung in einer Hand. Mit diesem Ansatz wollen beide Messegesellschaften nun die sich ergebenden Synergien nutzen.

So wird es, wie Yannik Stäbler erläuterte, wieder insgesamt vier Guided-Tours geben, allerdings nur zwei der vier laufen innerhalb der Instandhaltungsmesse ab. Am ersten Messetag soll es nämlich auf der In.Stand ab 13 Uhr einen Themenblock geben, der sich mit der Arbeitschutz-Thematik beschäftigt. Im Anschluss daran wird im Rahmen einer Guided-Tour der Arbeitsschutz Aktuell, die in Halle 1 auf dem Stuttgarter Messegelände stattfindet, ein Besuch abgestattet.

„Am Folgetag, also am 19. Oktober, findet das Ganze in umgekehrter Richtung statt“, erklärt Zoltan Szemerei, Key Account Manager für die Arbeitsschutz Aktuell: Um 13 Uhr gibt es auf der Arbeitschutz Aktuell einen Themenblock Instandhaltung und anschließend werden die Inhalte im Rahmen einer Guided-Tour auf der In.Stand vertieft.

Apropos vertiefen: Wer sein Instandhaltungswissen weiter vertiefen möchte, hat in diesem Jahr im Rahmen der In.Stand-Akademie auch hierzu wieder die Möglichkeit, wie Yannik Stäbler betont. Auch den Start-Up-Award wird es wieder geben.

Neu ist aber, dass der VAIS Verband für Anlagentechnik und Industrieservice e.V. das Messeformat der In.Stand unterstützt. Geplant sind von Seiten des VAIS etwa ein Mitgliedertreffen in Stuttgart oder die Einbindung von Fachthemen in Form von Vorträgen. „Hier befinden wir uns noch in der Abstimmung“, so Stäbler gestern. Mit dem VAIS und dem FVI unterstützen damit die beiden wichtigsten deutschen Instandhaltungsverbände das Messeformat in Stuttgart.

Und noch ein paar Worte in eigener Sache: Natürlich beinhaltet die B&I Ausgabe 5/22, die am 19. September erscheint, wieder die Messezeitung zur In.Stand.

Links:

www.messe-stuttgart.de/instand/

www.arbeitsschutz-aktuell.de

Zoltan Szemerei (re.), Key Account Manager für die Arbeitsschutz Aktuell, und Yannik Stäbler (li.), Projektreferent der Instandhaltungsfachmesse In.Stand, erklärten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am 11. Mai, wie die beiden zweitgleich stattfinden Messen sich gegenseitig befruchten sollen. Bild: B&I

