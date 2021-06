Die Werkzeug-Neuheiten von Knipex

von Zwick am 25. Juni, 2021

Der Hersteller von Zangen hat erstmals seine neuen Werkzeuge während einer Online-Präsentation in sieben Sprachen gezeigt. Das digitale Event steht nun online zum Abruf bereit.

Die digitale Präsentation liegt in sieben Sprachen vor, von Englisch über Deutsch bis hin zu Türkisch. Fachleute und Handwerksprofis präsentieren darin vier Werkzeugneuheiten. Die Präsentation der Neuzugänge steht für einen einfachen Zugriff auf YouTube bereit.

Zu sehen sind unter anderem ein neuartiges Schneidgerät für Kunststoffrohre und Dichthülsen. Das nur faustgroße Werkzeug passt sich als erstes seiner Klasse an Rohrdurchmesser zwischen 20 und 50 Millimetern flexibel an und trennt HT-Rohre und Leerrohre aus unverstärktem Kunststoff in nur wenigen Handumdrehungen.

Neu ist auch der Zangenschlüssel XS. Mit nur 100 Millimetern Länge ist er klein genug für die Hosentasche, greift aber dennoch Werkstücke und Verbindungselemente bis zu 21 mm Breite. Präsentiert wird ferner ein neues Universalmesser mit einer variabel einstellbaren Klingenstabilisierung und eine Gleitgelenkzange.

Links:

Hier geht es zur Präsentation in deutscher Sprache.

Der Wuppertaler Werkzeughersteller stellt erstmals in diesem Jahr seine Werkzeugneuheiten auch als Videostream vor. Bild: Knipex

Artikel per E-Mail versenden