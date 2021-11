Dienstleister mit Reinraumkompetenz

Bischof + Klein (B+K) produziert an fünf Standorten in Europa flexible Verpackungen und technische Folien aus Kunststoff und Verbunden für alle Industriezweige. Im Stammwerk in Lengerich übernimmt nun Piepenbrock die Unterhalts- und die Maschinenreinigung – und zwar für den Reinraumbereich, in dem B+K Verpackungen für hochreine Produkte herstellt.

Links:

www.piepenbrock.de

Zusätzlich zur Reinraumreinigung unterstützt Piepenbrock das Unternehmen bei der Dokumentation. „Bereits während der Implementierung haben wir begonnen, die bestehenden Unterlagen gemeinsam zu optimieren und detaillierte Arbeitsanweisungen für jeden einzelnen Arbeitsschritt in der Unterhaltsreinigung und für die Maschinenreinigung zu erstellen“, erklärt Norbert Gürke, Leiter Technisches Management Reinraumreinigung bei Piepenbrock. Bild: Piepenbrock

