Diesmal geht’s um Überstiege und Laufstege

Überstiege und Laufsteganlagen der Munk Günzburger Steigtechnik verkürzen die Wege in der Fertigung, im Lager und in der Logistik sowie im Außenbereich. Wie das funktioniert und was möglich ist, zeigen die Experten der auf der Logimat 2022 in Stuttgart (31. Mai bis 2. Juni 2022, Stand C09 in Halle 3).

Dank ihres modularen Aufbaus können die Überstiege, Laufstege, Treppen und fahrbare Plattformtreppen dieses Herstellers bei Bedarf verändert und erweitert werden. Dank Hülsenmuttern, die T-Nutschrauben ersetzen, funktioniert die Montage dabei besonders schnell.

Die Überstiege, Treppen und fahrbare Plattformtreppen können sich Kunden dabei auch rund um die Uhr online und mit nur wenigen Klicks selbst zusammenstellen: Möglich macht das der Produktkonfigurator. Schritt für Schritt werden die gewünschten Maße, Ausführungen und Zubehörteile eingegeben. Das Ergebnis wird via drehbarem 3D-Modell und Maßzeichnung in Echtzeit dynamisch dargestellt und nach dem Speichern wird sofort ein Angebot samt Zeichnung per E-Mail zugestellt.

Praktisch: Durch die neue Möglichkeit, Neigungswinkel und Aufstiegshöhen individuell anzupassen, lassen sich die Überstiege jetzt flexibler konfigurieren. Auch sehr niedrige Bauhöhen sind nun ganz einfach per Mausklick realisierbar. Außerdem können Geländer und Handläufe getrennt angewählt werden, Stecktaschen sind nicht mehr an die Auswahl eines Geländers gebunden.

Die Überstiege sind standardmäßig in der benutzerfreundlichen Version mit einem Steigwinkel von 45 Grad oder in einer steileren Ausführung mit 60-Grad-Winkel erhältlich. Je nach Einsatzzweck und zu übersteigender Höhe haben sie zwischen drei und elf Stufen auf beiden Seiten, bereits im Standardprogramm lässt sich eine lichte Höhe von bis zu rund 2,60 Meter übersteigen.

Die Gesamttrittfläche der Plattform wurde vergrößert und beträgt jetzt insgesamt 910 mm. Sie ist im 200-mm-Raster bis auf eine lichte Weite von rund 2400 mm erweiterbar. In der Breite bietet der Hersteller gleich drei unterschiedliche Maße an: 600, 800 und 1000 mm. Serienmäßig verfügen die Überstiege zudem über ein einseitiges Systemgeländer (40 mm Rohrdurchmesser), können aber auch mit beidseitigem Handlauf und in fahrbarer Ausführung bestellt werden.

Die Überstiege können online mit dem Produktkonfigurator zusammengestellt werden. Bild: Munk Günzburger Steigtechnik

