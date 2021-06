Die Firma Kobold Messring bringt ein Digitalmanometer mit IO-Link, Typ MAN-LC für 24Vdc-Betrieb, auf den Markt. Außerdem gibt es das Gerät auch optional mit Batterie – Typ MAN-SC.

Die Digitalmanometer kommen in der Industrie zum Einsatz. Sie dienen der Anzeige, Überwachung und Fernübertragung von druckabhängigen Betriebsabläufen in Maschinen und kompletten Anlagen. Ein keramischer oder ein Metall-Sensor erfasst und misst den Druck und zeigt ihn via Elektronik an.

Rein optisch sehen die beiden Geräte fast gleich aus. Die Monitorfunktionen können jetzt über kapazitive Touchpads bedient werden. Die Geräte sind jedoch individuell anpassbar, je nach Einsatzzweck und Anwendungsbereich. Das batteriebetriebene Manometer wird als digitales Druckmessgerät für die Vor-Ort-Überwachung und die 24Vdc-Version als digitaler Drucktransmitter definiert.

Das neue Modell MAN-LC ist laut Hersteller das weltweit einzige Digitalmanometer mit IO-Link. Neben den Standardfunktionen, die auch im batteriebetriebenen MAN-SC-Modell enthalten sind, gibt es so im MAN-LC, der mit 24 V Gleichstrom betrieben wird, weitere Funktionen.

Was zuerst ins Auge fällt, ist das hintergrundbeleuchtete LC-Display, das in Kombination mit den neuen großen Ziffern eine Klarheit bietet, die herkömmliche digitale Drucktransmitter kaum bieten können.

Ein weiteres wichtiges Merkmal sind die zwei konfigurierbaren Ausgänge, die immer Teil eines Standardgerätes sind und beliebig programmiert werden können. Analog- und Frequenz- sowie Alarmausgänge sind Standard, und ein optionales steckbares Relaismodul mit 2x potenzialfreien SPDT-Kontakten ist entweder werkseitig montiert oder als Nachrüstsatz erhältlich.

Links:

www.kobold.com

Die neuen Digitalmanometer von MAN-SC mit Batteriebetrieb (links, mit optionaler Gummischutzmanschette) und Typ MAN-LC für 24Vdc-Betrieb mit IO-Link (rechts). Das elektronische Anzeigemodul kann bei beiden in 90-Grad-Schritten gedreht werden, was für seitliche oder Über-Kopf-Installationen gut ist. Bild: Kobold Messring

Artikel per E-Mail versenden