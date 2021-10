Dresselhaus positioniert sich neu

Bei Dresselhaus hat sich in den letzten Monaten einiges verändert: Zum einen hat sich das Unternehmen vom Lieferanten für Verbindungselemente und Befestigungstechnik zum C-Teile-Management-Partner weiterentwickelt, zum anderen positioniert sich Dresselhaus neu und zwar als Mehrwertpartner.

Hinter der Neuausrichtung steckt auch das Bestreben, die Kundenorientierung zu optimieren sowie partnerschaftliche Unternehmenswerte in den Mittelpunkt zu stellen. Die neue Positionierung als Mehrwertpartner hat zukünftig Einfluss auf alle strategischen Entscheidungen des Unternehmens, erste Maßnahmen werden aktuell bereits vorgestellt und umgesetzt.

Um die neuen Werte für die Belegschaft greifbar zu machen, startete das Unternehmen am 20. September seine „Mehrwertmachertour“. In einer Woche wurden an den sechs Standorten in Herford, Lemgo, Elverdissen, Urbach, Schwabach und Maisach im Rahmen einer Mitarbeiterveranstaltung der neue Marktauftritt und die Positionierung des Unternehmens sowie das erweiterte Leistungsspektrum thematisiert und erlebbar gemacht.

Gezeigt wurden dabei Neuheiten im Bereich der RFID-Kanban-Lösungen unter der Marke Dresselhaus Direkt, wie eine neue Direkt-Regalwaage, welche bei Unterschreiten eines definierten Gewichts vollautomatisch den Bestellvorgang einleitet, oder ein Handschuh, welcher an ein mobiles Reader-System gekoppelt ist, um Wareneingänge schnell und effizient zu erfassen.

Im Zuge der Neupositionierung geht man auch auf dem Gebiet der Digitalisierung neue Wege: „Eines der Highlights, um das C-Teile-Management Angebot von Dresselhaus innovativ und digital zu präsentieren, ist eine Branchenneuheit in Form der Dresselhaus Direkt-box hybrid, die eine Produktionsstätte als 3D-gedrucktes Modell abbildet und mithilfe einer Augmented Reality App virtuell zum Leben erweckt”, so Stephan Pertschy, Geschäftsbereichsleiter Marketing und Digital Business.

Abgerundet wird die Digitalisierung der Kundenpräsentation durch die Schaffung einer digitalen Plattform, die es erlaubt, die RFID-Kanban-Lösungen virtuell erlebbar zu machen.

Im Zuge der Neuausrichtung hat Dresselhaus seine Webseite und seinen Messestand überarbeitet und der neuen Positionierung entsprechend angepasst. Dafür wurde das Corporate Design aufgefrischt und das Logo modernisiert sowie auf die Bedürfnisse der digitalen Welt abgestimmt. Bild: Dresselhaus

