Druckluft mieten statt Kompressor kaufen

von Zwick am 16. September, 2021

Auch in Zeiten, in denen Investitionen wie die Anschaffung oder Erneuerung der eigenen Druckluftstation schwerfallen, ist es wichtig, eine zuverlässige und energieeffiziente Druckluftversorgung zur Verfügung zu haben, denn ohne Druckluft steht die Produktion still. Eine Alternative kann es dann sein, statt einen neuen Kompressor oder eine ganze Station mit entsprechender Druckluftaufbereitung zu kaufen, die Druckluft zu „mieten“. Um den Service, die Wartung und Reparaturen kümmert sich dann der Dienstleister, der die Druckluft im Contracting bereitstellt.

Na, neugierig geworden? Hierbei handelt es sich um einen Beitrag aus einer Printausgabe der B&I Industrie-Zeitung.

Wenn Sie Interesse haben, die aktuelle Ausgabe zu lesen, stöbern Sie doch ganz einfach und bequem in der Onlineversion.

Den oben genannten Artikel finden Sie dort auf Seite 22.

Links:

www.oltrogge.de

Mietlösungen gibt es bei diesem Anbieter von der kleinen Kompaktanlage mit 5,5 kW bis hin zur vollumfänglichen Druckluftstation. Er verspricht dem Anwender eine zuverlässige Druckluftversorgung in der individuell passenden Größenordnung – flexibel, unkompliziert und auf den tatsächlichen Bedarf abgestimmt. Bild: Oltrogge, Atlas Copco

Artikel per E-Mail versenden