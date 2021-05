Ein Kompressor für mehr als 25 Unternehmen

von Zwick am 12. Mai, 2021

Der Industriepark Willstätt liegt zwischen Straßburg und Offenburg. Das private Betreiberunternehmen B.I.W. GmbH offeriert als Betreibergesellschaft des Industrieparks seinen gewerblichen Mietern unter anderem eine hocheffiziente Versorgung mit ölfreier Druckluft. Zum Einsatz kommt dafür ein neuer Ultima-Kompressor von Compair. Mehr als 25 Firmen vor Ort nutzen diesen Service, also die ölfreie Druckluft, die in diesem Fall ein einziger Kompressor bereitstellt. Die Grundanforderungen an den Kompressor waren entsprechend hoch.

Links:

www.compair.de

Mit der neuen Druckluftstation setzt der Industriepark auf einen einzigen hocheffizienten, kontinuierlich überwachten Kompressor. Ein Wartungsvertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren, der die Wartung beinhaltet und die Verfügbarkeit der Drucklufterzeugung sicherstellt, gehört zum Konzept. Bild: Compair

