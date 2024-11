Eine 125-jährige Erfolgsgeschichte

Manche Momente bleiben unvergesslich – der 18. Geburtstag, die Geburt eines Kindes oder die Silberhochzeit. Für die Mitarbeitenden, Freunde und Partner der Munk Group wird wohl auch der vergangene Freitag in die Reihe dieser besonderen Tage eingehen. An diesem Tag feierte das traditionsreiche Familienunternehmen aus dem bayerischen Günzburg sein 125-jähriges Bestehen – und das mit Hunderten von Gästen bei einer unvergesslichen Jubiläumsparty im Legoland Günzburg.

Seit der Gründung durch Leopold Munk im Jahr 1899, damals als Wagnerei, hat sich die Firma zu einem führenden Anbieter von Steig- und Rettungstechnik entwickelt. „Was das Rad für die Mobilität ist, ist die Leiter für alle, die nach oben wollen“, beschreibt Ferdinand Munk, Geschäftsführer in vierter Generation, die zentrale Bedeutung der hier gefertigten Produkte. Bereits Leopolds Sohn Ludwig legte mit der Feuerwehrleiter den Grundstein für den Erfolg, kurz darauf eine Gartenleiter, die dann gleich prämiert wurde. Seitdem hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt.

Ein Meilenstein war die Einführung der Dachmarke Munk Group im Jahr 2021. „Mit der noch klarer ausdifferenzierten Firmenstruktur unter dem Dach der Munk Group haben wir unser Profil geschärft und können so in allen Geschäftsbereichen das volle Potenzial ausnutzen. Außerdem war es uns wichtig, ein klares Zeichen als Familie zu setzen. Und zwar: Dass wir als Familie Munk auch in Zukunft voll hinter dem Unternehmen und seinen Mitarbeitenden stehen. Bei uns ist schließlich bereits die fünfte Generation am Start, wir setzen konsequent auf „Made in Germany“ und haben in den vergangenen drei Jahren über 30 Millionen Euro in die Standorte Günzburg und Leipheim investiert“, erklärt Ferdinand Munk. Zur Dachmarke Munk Group gehören heute die Munk Günzburger Steigtechnik, die Munk Rettungstechnik, der Munk Service und die Munk Profiltechnik.

Die Zahlen sprechen für sich: Von einem Jahresumsatz von 125.000 Euro im Jahr 1982 ist das Unternehmen auf 85 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024 gewachsen. Investitionen von über 30 Millionen Euro in die Standorte Günzburg und Leipheim und mehr als 450 Mitarbeitende prägen die jüngste Erfolgsgeschichte.

„Wichtig ist für uns, dass wir weiterhin mit innovativen Ideen Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik bleiben und uns so auch in Zukunft als attraktiver Arbeitgeber in der Region präsentieren können. Egal, in welcher Branche: Wenn es um Sicherheit ‚Made in Germany‘ geht, dann soll der Name Munk auch in Zukunft ganz oben stehen“, so Munk weiter. Schließlich fertigt die Munk Group ausnahmslos in ihrem Heimat-Landkreis Günzburg.

Ein zentraler Wert der Munk Group ist und bleibt dabei die Qualität der Produkte. „Es geht um maximale Arbeitssicherheit, Tag für Tag“, betont Alexander Werdich, Mitglied der Geschäftsführung und Vertreter der fünften Generation. Mit über 2.500 Produkten im Sortiment und einer führenden Position im Bereich Arbeitssicherheit hat das Unternehmen einen exzellenten Ruf erarbeitet.

Die Zukunft sieht die Munk Group in der Verbindung von Innovation und Nachhaltigkeit. Maßnahmen wie der Ausbau eigener Photovoltaikanlagen und die Reduktion des Erdgasverbrauchs durch eine Hackschnitzelheizung unterstreichen das Ziel, ökologisch und sozial verantwortungsbewusst zu handeln.

Einen Aspekt thematisierte Ferdinand Munk in seiner Rede, nämlich die Bedeutung der Familie – auch für die Entwicklung des Unternehmens. „Als meine Frau Ruth und ich 1982 am Standort in Günzburg in vierter Familiengeneration begonnen haben, ging’s auf einer Gesamtfläche von 7.000 Quadratmetern los. Jetzt haben wir ein Areal von über 200.000 Quadratmetern, also fast 30-mal so viel. Unser Jahresumsatz ist zudem von 250.000 DM auf das 680-fache angestiegen. Ich kann nur allen von Herzen danken, die den gemeinsamen Weg mit unserer Familie mitgegangen sind und einen so großen Anteil zu unserem Erfolg beigetragen haben – allen voran natürlich unserem immer weiter wachsenden Team in Günzburg und Leipheim.“

Das vollständige Interview mit Ferdinand Munk und Alexander Werdich finden Sie in der Ausgabe 1/25, die am 10. Februar 2025 erscheint. Ergänzend dazu bietet ein brandneuer Imagefilm zum Jubiläum einen eindrucksvollen Rückblick auf die wichtigsten Meilensteine der Unternehmensgeschichte.

Ferdinand Munk (am Rednerpult), seit 1982 Geschäftsführer und Inhaber, hob in seiner Rede auch die Rolle seine Ehefrau und langjähriger Geschäftsführerin Ruth (rechts) hervor, mit der er 1982 das Unternehmen Günzburger Leiternbau in Günzburg gegründet und 1991 den elterlichen Betrieb Leopold Munk KG aufgrund des plötzlichen Tods seines Vaters integriert hat. Alexander Werdich (links), Mitglied der Geschäftsführung und Vertreter der fünften Generation, ergänzte: „Alle Töchter von Ferdinand und Ruth Munk sind im Unternehmen aktiv und auch alle Schwiegersöhne. Wir alle, und gerade auch wir aus der jungen Generation, übernehmen Verantwortung für das Unternehmen und seine Mitarbeitenden. Nicht umsonst heißt es bei uns Munks: Eine Familie, ein Name, eine Mission.“ Bild: B&I

