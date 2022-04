Einfachere Prüfung und Wartung medizinischer Geräte

von Zwick am 20. April, 2022

Ultimo und Fluke Biomedical optimieren nun gemeinsam die Prüfung und Wartung medizinischer Geräte

Im Rahmen einer Partnerschaft wird nun die Qualitätssicherungs-Plattform OneQA von Fluke Biomedical in die EAM-Lösung von Ultimo integriert, um so einen intelligenten Datenaustausch und eine verbesserte Produktivität zu ermöglichen.

Hintergrund: Fluke Biomedical ist ein Hersteller von biomedizinischen Test- und Simulationsprodukten, wie zum Beispiel elektrische Sicherheitstester und Leistungsanalysatoren. Diese werden von Wartungsteams zur Prüfung des einwandfreien Zustands der medizinischen Geräte eingesetzt. Die Enterprise Asset Management (EAM)-Software von Ultimo wiederum hilft Unternehmen, ihre Assets bestmöglich zu nutzen und wird bereits in Krankenhäusern in den Benelux-Ländern eingesetzt.

Patrick Beekman, Partner Solution Manager bei Ultimo, erläutert: „Durch die Verknüpfung von Daten aus OneQA mit Ultimo können sie direkt Arbeitsaufträge erstellen und so den Prozess beschleunigen. Sie können Testdokumente oder Start-Checklisten einfach und ohne Papierkram erstellen und anhängen. Alle OneQA-Prüfprotokolle werden mit der Cloud synchronisiert und mit Ultimo geteilt. So können die Benutzer die Testdaten sicher und jederzeit zugänglich speichern, was für unsere Healthcare-Kunden von entscheidender Bedeutung ist.“

Kiran Jagilinki, Software Product Manager bei Fluke Biomedical, fügt hinzu: „Durch die Verknüpfung von OneQA mit Ultimo können wir den biotechnischen Abteilungen helfen, ihre Prozesse mehr zu automatisieren und dennoch die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. OneQA ermöglicht es einem Ultimo-Kunden, Testgeräte, Prüfprotokolle und Testergebnisse in Ultimo als übergreifendes Asset-Management-System einzubinden. Dabei kann der Kunde mit einer ausgewählten Anzahl von Fluke Biomedical-Geräten eine Reihe von voll automatisierten Tests durchführen und die Daten der erfolgreichen Tests in Ultimo aufzeichnen. Ultimo-Kunden können mit OneQA eine Menge Zeit sparen. Mit einem Minimum an manuellen Eingaben kann diese Integration dazu beitragen, die Integrität der Testergebnisse zu verbessern.“

Links:

www.ultimo.com

www.flukebiomedical.com

Ultimo und Fluke Biomedical bilden eine Partnerschaft, um Gesundheitseinrichtungen dabei zu unterstützen, ihre Effizienz zu steigern. Der Zeitaufwand für manuelle, papierbasierte oder sich wiederholende Aufgaben von Technikern, die wichtige Geräte warten, wird minimiert. Bild: Ultimo

