Elektroinstallationen – einfach, schnell und sicher

Leiter rein, Hebel zu – fertig. So einfach kann die Elektroinstallation gehen – egal, ob in der Gebäudeinstallation, der Instandhaltung, Reparatur, in der industrielle Gebäudeautomation oder im Messe- und Ladenbau: Die Verbindungsklemmen mit Hebelmechanismus der Serie 221 von Wago machen die werkzeuglose Elektroinstallation von ein-, fein- und mehrdrähtigen Leitern einfach. Auf der Conrad Sourcing Platform sind sie in diversen Ausführungen und Varianten erhältlich.

Die in der Serie 221 verbauten Hebel lassen sich mit geringem Kraftaufwand betätigen, was einfaches Verbinden und Lösen von Kabelenden ohne Werkzeugeinsatz ermöglicht. Seitliche Griffmulden erleichtern die Handgriffe zusätzlich.

Außerdem verfügt die Klemme über zwei Prüföffnungen, was auch im eingebauten Zustand und in unterschiedlichsten Installationsumgebungen komfortable Spannungsprüfung mit allen gängigen Prüfspitzen ermöglicht.

Auch das Zubehör der Serie 221 bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten: Die Wago Gelbox beispielsweise ist in sechs Größen erhältlich und schützt die eingesetzten Verbindungsklemmen gemäß IPX8 sowohl im Niederspannungs- als auch im Kleinspannungsbereich.

Für die Verteilererweiterung eignen sich außerdem die Befestigungsadapter, die für alle Klemmen der Serie 221 erhältlich sind und sich sowohl stehend als auch liegend durch Aufrasten auf der Tragschiene, mit Schrauben auf glatten Oberflächen oder mithilfe flexibler Fixierungskrallen anbringen lassen.

Links:

www.conrad.de

Die Verbindungsklemmen der Serie 221 machen die Elektroinstallation einfach. Bild: Conrad

