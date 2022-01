Elten optimiert Logistikzentrum

von Zwick am 25. Januar, 2022

Die Elten GmbH, ein Hersteller von Sicherheits- und Berufsschuhen, hat im Logistikzentrum das Warehouse Management System PSIwms in Betrieb genommen. Damit bildet die Logistiksoftware der PSI Logistics GmbH die Basis für zukünftige Prozessautomatisierungen.

Zur Steigerung der Kapazitäten des Zentrallagers hat Elten das Logistikzentrum am Stammsitz in Uedem am Niederrhein erweitert. Für die effiziente Lagerverwaltung und koordinierte Prozesssteuerung setzt das Unternehmen dabei auf das Warehouse Management System PSIwms.

Auf 6.700 Stellplätzen im Palettenlager, 15.500 im Kartonlager sowie 10.300 im Fachbodenlager werden im Logistikzentrum und einem Außenlager 20.000 unterschiedliche Artikel vorgehalten. Jährlich verlassen rund drei Millionen Paar Sicherheitsschuhe das Zentrallager.

Aktuell wurden die Materialflüsse reorganisiert sowie PSIwms als prozessführendes Warehouse Management System implementiert und in Betrieb genommen. Das System verwaltet den Wareneingang von Fertigwaren, Halbfabrikaten, Handelsware und Verbrauchsmaterialien sowohl aus der eigenen Produktion als auch extern über die Rampenbereiche.

Die Kommissionierung erfolgt gegenwärtig manuell nach dem Prinzip Person-zur-Ware. Für koordinierte Prozessfolgen sind unter anderem ein Pick-by-Voice-System, ein Stapler-Positioniersystem und ein Versandsystem an PSIwms angebunden.

Die Lagererweiterung bietet die Grundlage für zukünftige Automatisierungsprojekte wie den Einbau eines automatisierten Kleinteilelagers (AKL). Bild: PSI Logistics

