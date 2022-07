Erfolgreicher Auftritt von Aerzen auf der IFAT

von Zwick am 11. Juli, 2022

Knapp 2.100 Standbesucher konnte Aerzen auf der IFAT 2022, die vom 30. Mai bis 3. Juni in München stattfand, verbuchen. Speziell die Neuheiten sind auf gute Resonanz gestoßen.

Eines der Highlights fand direkt am ersten Messetag statt: Per Livestream wurde der Launch der neuen Generation des Aerzen Technologiekonzepts Performance³ – bestehend aus Drehkolben-, Schrauben- und Turbogebläse –vorgestellt. „Das ist unsere Antwort, um unterschiedliche Belastungsprofile in Kläranlagen mit effizienten und individuellen Lösungen exakt zu bedienen“, erklärt Stephan Brand, Vice President Marketing von Aerzen.

Gut angekommen sind auch die in München vorgestellten neuen Baugrößen der Delta Hybrid- und der Aerzen Turbo G5plus-Serie.

Die vier neuen Aggregategrößen des Delta Hybrid decken Volumenströme von 13 bis 30 m³/h und Antriebsleistungen von 7,5 bis 55 kW ab. Die neuen Typen zeichnen sich durch eine verbesserte Funktionalität und Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent verglichen mit einem herkömmlichen Drehkolbengebläse aus.

Die beiden neuen Turbo-Baugrößen Aerzen Turbo AT 35 und AT60 sind für kleinere und mittlere Volumenströme von 700 bis 2.700 m3/h und Aggregatsleistungen bis 20 kW bzw. bis 50 kW konzipiert. Neben einem erhöhten Systemdruck kann das Turbo-Duo mit einem erweiterten Regelbereich und einer Effizienzsteigerung um bis zu 10 Prozent punkten.

Auf große Aufmerksamkeit im industriellen Umfeld stieß auch AERprogress. Diese skalierbare Industrial-Internet-of-Things-Plattform trägt zur Vermeidung von Ausfallzeiten bei und sorgt für transparente Energieverbräuche zur nachhaltigen Kostenreduzierung.

Am Messestand gab es innovative Neuheiten und Lösungen zu sehen. Bild: Aerzen

