Erfolgreiches 2021 für Findling Wälzlager

von Zwick am 21. Februar, 2022

Mit einem Umsatzwachstum von 35 Prozent und einem Stückzahlwachstum von 24 Prozent hat Findling Wälzlager das Geschäftsjahr 2021 abgeschlossen.

Die hohen Lagerbestände der Wälzlager-Experten aus Karlsruhe haben sich in diesem Jahr buchstäblich ausgezahlt: „Wir haben frühzeitig bestellt und sind bei der Vorratsbeschaffung durchaus auch ein unternehmerisches Risiko eingegangen“, erklärt Klaus Findling, der Geschäftsführer.

„Zudem werden wir als guter Kunde bei den Herstellerwerken bevorzugt behandelt. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass wir auch in kniffligen Situationen das Maximum für unsere Kunden herausholen können.“ Gerade im Premium-Segment waren die Bestände vielerorts knapp – Findling konnte aber auch hier aushelfen: So erklärt sich die überproportionale Steigerung von 48 Prozent in diesem Bereich.

Auch global agierte das Unternehmen erfolgreich: So macht der Verkauf von Wälzlagern innerhalb Chinas bereits 4 Prozent des Gesamtumsatzes aus und nimmt kontinuierlich zu. Auch Indien ist inzwischen zu einem starken Exportmarkt geworden. „Weitere Wachstumsmärkte sind Österreich, Tschechien und die Niederlande“, so Klaus Findling.

Aus Branchensicht ist es vor allem die europäische Bahntechnik, die Findling Wälzlager in 2021 mit einigen Neukunden und Projekten erfolgreich ausbauen konnte. Aber auch im Bereich der Dienstleistungen ließ sich trotz des schwierigen Umfeldes eine Steigerung von 24 Prozent erzielen. Gerade der Bereich der Schadensanalysen von Wälzlagern entwickelte sich exponentiell.

Links:

www.findling.com

Der Ausblick in das neue Jahr ist für Klaus Findling vorsichtig optimistisch: „Derzeit setzt sich das Wachstum ungemindert fort. Allerdings ist die Liefersituation kaum besser geworden, noch immer sind die Containerkapazitäten in den Häfen stark begrenzt. Bild: Findling

