Erkennung von Gaslecks in medizinischen Einrichtungen

Ein Gerät von Fluke verhilft medizinischer Einrichtung zu mehr Sicherheit und Energieeinsparungen.

Dank einer Anwendung der Fluke ii910 Industrial Acoustic Kamera konnte ein weltweit aktives Unternehmen in der Krankenpflege das Sicherheitsniveau an mehreren Standorten verbessern und zugleich seine eigenen Nachhaltigkeitsziele erfüllen.

Die Mediclinic Group, eine internationale Klinikgruppe mit Niederlassungen in Südafrika, Namibia, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten, beauftragte das auf Thermografie spezialisierte Beratungsunternehmen KN Thermography mit der Überprüfung der thermischen Effizienz eines südafrikanischen Mediclinic-Krankenhauses. Gespräche zwischen dem Thermografie-Unternehmen und dem Nachhaltigkeitsmanager von Mediclinic Southern Africa, Petrus Swanepoel, deuteten schnell auf die Möglichkeit hin, das Fluke-Gerät zum Aufspüren von Leckagen medizinischer Gase innerhalb des Krankenhauses einzusetzen.

Die Acoustic-Kamera ii900 erlaubt eine schnelle visuelle Inspektion aller Leitungen, die Lachgas aus dem Keller des Krankenhausesr in die Operationssäle und Sauerstoff an die Patientenbetten leiten. So ließen sich alle Leckagen beseitigen, was zu weniger Verschwendung führte und die Sicherheit der Patienten in den Mediclinic-Krankenhäusern verbessert.

Übrigens: In einem aktuellen Podcast erklärt Sanid Usanovic von Fluke unter anderem, wie sich mithilfe der neuen Industrie-Schallkamera Fluke ii900 Leckagen in Druckluftnetzen finden lassen und warum dies auch in einer lauten Umgebung funktioniert.

Links:

https://industry-channel.com/podcasts/

www.fluke.com/en-gb/product/industrial-imaging/sonic-industrial-imager-ii900

„Die integriere LeakQ Funktion kann sogar den Schweregrad der Leckage in einer einfachen Darstellung – Nummerierung 1-10 bestimmen und dem Anwender z.B. die Informationen liefern, welche Leckagen am größten und wichtigsten sind und an welcher Stelle man schnell Maßnahmen für Beseitigung dieser einleiten muss, damit es nicht zu noch mehr Verlusten kommt“, betont Usanovic. Bild: Fluke

