Erklärvideo: Industrie-Netzwerke im Wandel

von Zwick am 30. November, 2021

Industrie 4.0 und Digitalisierung erfordern Vernetzung und Strukturveränderung

Damit industrielle Netzwerke trotz hohem, teils unregelmäßigem Datenverkehr zuverlässig arbeiten und in Sachen Security sicher laufen, müssen Struktur und Aufbau verbessert werden.

Welche Fallstricke und einfachen Lösungen es dafür gibt, wird im Video „Industrie-Netzwerke im Wandel – Utopie oder Notwendigkeit?“ von Indu-Sol erklärt.

In einer leicht verständlichen Analogie zu einem Industriegebiet mit Fabriken und Straßen erleben die Zuschauer die Verwandlungen eines zu Beginn noch abgeschotteten Produktionsnetzwerks (homogen) zu einem stark vernetzten System verschiedener OT-Netzwerke (heterogen) bis hin zur Anbindung an die IT, das WWW und andere ERP-Systeme (konvergent), und dass alles letztendlich reibungslos funktioniert.

Links:

www.indu-sol.com/netzwerke-im-wandel

Indu-Sol, Spezialist für industrielle Netzwerke, informiert in einem aktuellen Video über das Thema „Industrie-Netzwerke im Wandel“. Bild: Indu-Sol

